El vestido de lunares negros de la temporada primavera- verano de Zara que salió al mercado por 39,95 euros ha arrasado en las tiendas y en las redes sociales, especialmente en Inglaterra, hasta el punto de que medios internacionales como The New York Times y Bloomberg se han hecho eco del fenómeno. Su impacto ha sido tal que se le conoce simplemente por "The Dress" ("El vestido).

De hecho, "The Dress" se ha vuelto tan popular en los últimos tres meses que recientemente creó su propia cuenta de tributo de Instagram, @hot4thespot. Creada por la estilista Faye Oakenfull, la cuenta ofrece a sus casi 7.000 seguidores la oportunidad de colgar fotos cada vez que vean la vestimenta en el metro, cruces de aceras, supermercados e incluso iglesias de Gran Bretaña. Pero las entradas han comenzado a llegar de todas partes del mundo.