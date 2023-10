Polémica por el aumento de sueldo de los diputados madrileños

La Asamblea de Madrid tendrá más presupuesto el año próximo: 40.190.190 euros, lo que significa un incremento de 706.638 euros (+1,79%) respecto a 2023 (39.483.552). La Mesa de la Asamblea de Madrid aprobó ayer el proyecto de Presupuesto que supondrá un aumento de sueldo para los diputados del 2%, 80 euros más, mientras que los 172 funcionarios que trabajan en la Cámara de Vallecas verán incrementar sus nóminas un 3%. El Presupuesto recibió el visto bueno de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, mientras que Más Madrid se opuso al aumento de sueldo para los diputados de los distintos grupos políticos, pero no para los funcionarios, un rechazo que se verá plasmado en las enmiendas que elabore a las Cuentas de 2024, que tendrán que ser aprobadas en la Cámara antes de que acabe el año, según puntualizo la portavoz de la formación, Mónica García.

En ese afán por la austeridad que viene defendiendo Monasterio, que históricamente se ha venido quejando de las innecesarias instalaciones que ocupa actualmente la Asamblea para desarrollar la actividad parlamentaria, criticó el «escándalo» que supone que «aumente el gasto de forma descomunal. No hay derecho a que la Asamblea de Madrid se gaste 40 millones», dijo indignada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Como ejemplo puso el presupuesto previsto para gasto telefónico que, según detalló, pasará de los 600.000 euros a los 2.100.000.

Un punto de vista que, sin embargo, no comparten el resto de los grupos parlamentarios, entre ellos el Socialista. Su portavoz, Llanos Castellanos, ayer replicó a Vox que «hay que preocuparse más de otras cosas que por los sueldos de los funcionarios» que «no ha subido tanto».

Actualmente, el sueldo bruto de un diputado de la Asamblea de Madrid es de 3.573 euros mensuales brutos, si se dedican a la actividad parlamentaria de manera exclusiva. Si compatibilizan su representación en la Cámara con otra actividad, reciben mensualmente 1.246,27 euros brutos. Sus ingresos mensuales pueden aumentar dependiendo de si ocupan una presidencia en una comisión o bien si ostentan el cargo de vicepresidente o secretario. En el primero de los casos, el plus mensual es de 691,13 euros brutos, mientras que en el segundo y tercero de los casos reciben un plus mensual de 518 euros, según detalló a LA RAZÓN un portavoz de la Asamblea de Madrid.

Se da la circunstancia de que la última vez que los diputados de la Asamblea se subieron el sueldo fue en 2020 y en aquella ocasión fue del 2%. Con todo, la Cámara de Vallecas cuesta menos a los madrileños que a los catalana, puestos a hacer comparaciones. Así, por ejemplo, mantener el Parlamento regional supondrá en 2024 a cada madrileño 5,80 euros al año, que es la cantidad resultante de dividir los 40 millones de presupuesto para el año próximo entre los 6.921.267 habitantes que tiene Madrid, según el INE (a fecha de junio de 2023). Y si dividiéramos el presupuesto total entre los 135 sillones de la Cámara, cada escaño costaría 297.705 euros. Una cifra aún más baja que lo que supone para un catalán mantener su Cámara, a la que se destinará en 2024 un total de 59,9 millones, un 10% menos que el año pasado. Eso significa que, si a un madrileño le cuesta cada año 5,80 euros mantener la Asamblea de Madrid, cada catalán paga 7,58 euros por el Parlament, aunque las dos cámaras tienen el mismo número de diputados: 135. En suma, en Cataluña cada escaño costaría 443.703 euros al año, 145.000 euros más que en Madrid.

[[H2:La «guerra» del minuto]]

Mientras, la guerra Israel-Hamás sigue centrando la polémica en la Asamblea de Madrid. Después del particular minuto de silencio que hizo Más Madrid en el pleno pasado en favor de las víctimas civiles inocentes del conflicto, fuera de todo acuerdo y en el turno de palabra de su portavoz, Mónica García, ahora Vox quiere otro nuevo minuto de silencio «por las víctimas inocentes de Gaza que se utilizan como escudo humano por parte de los terroristas de Hamás». Los populares están dispuestos a apoyar la iniciativa, pero no así Más Madrid, mientras que los socialistas lamentaron que la situación «en lugar de unirnos, esté siendo un paisaje de fondo para reproducir una confrontación que pasa los límites de la dignidad política. Ahí no nos van a encontrar», sentenció Llanos Castellanos.

Muy cuestionada fue la presencia de la líder de Más Madrid, Mónica García, en la manifestación del domingo en favor de las víctimas palestinas. Especialmente crítico fue el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, quien criticó el «aquelarre proterrorista permitido en las calles de Madrid» por la Delegación del Gobierno y «más grave es que se hayan sumado a esta manifestación altos cargos del Gobierno de la nación y líderes de la izquierda madrileña, como la señora García». Quiso puntualizar que «esta guerra no es contra Palestina, sino Israel contra el grupo terrorista Hamás, que está utilizando a la población como escudos humanos». La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, tampoco escatimó en calificativos. «García está liderando la izquierda de la escoria que tenemos en España, que defiende que se viole a mujeres en Israel y que se asesine a niños y mayores. Es una pena que se empeñen en defender a los terroristas de Hamás».