El polémico belén con Jesús, María y José enjaulados para denunciar la política migratoria de Trump

El niño Jesús, la virgen María y José han aparecido enjaulados en este belén que ha puesto una Iglesia Metodista de Claremont, en el Estado estadounidense de Estados Unidos. Bastante impactante, pese a que se trata de denunciar la política migratoria de la administración de Donald Trump.

“¿Y si esta familia buscara refugio hoy en Estados unidos?”, preguntó la reverenda de la iglesia, Karen Clark Ristine. Aseguró en su cuenta de Facebook que es un tiempo en que las familias de refugiados buscan asilo en las fronteras del país estadounidense y puso como ejemplo a la Sagrada Familia, asegurando que “son la familia de refugiados más conocida del mundo” y que “dan la cara” por las familia sin nombre. “Imagina a María y a José separados en la frontera y a Jesús, con apenas dos años, separado de su madre y llevado a un centro de detención donde más de 5.500 niños han pasado sus tres últimos años”.

Además, la reverenda manifestó un pasaje de la Biblia del Evangelio de San Mateo: “Yo tenía hambre y tú me diste comida, yo tenía sed y tú me diste algo para beber, yo era un extraño y tú me has dado la bienvenida”.

El nacimiento ha despertando controversia por el mensaje que hace referencia a la separación de familias migrantes en la frontera sur, una de las políticas migratorias más polémicas del presidente Donald Trump en su intento de reducir la llegada al país de migrantes indocumentados y refugiados. Recibió numerosos comentarios en su publicación, desde los que se mostraban contrarios a esta iniciativa porque “usar a la Sagrada Familia de esta manera es vergonzoso” hasta los que le aplaudían.

La congregación ha usado esta clase de mensajes desde hace más de una década para llamar la atención del público sobre temas sociales en esta época del año. Otra iglesia del sector de Los Feliz, en Los Ángeles, también está utilizando jaulas para colocar a la Sagrada Familia en otra polémica representación de una de las celebraciones más importantes del cristianismo.