El catedrático de Economía Aplicada Juan Torres López aborda la crisis del Covid-19 en su libro “Coronavirus y economía”

Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, ha recogido en un libro sus últimos artículos bajo el título “Coronavirus y economía”, una recopilación de textos sobre los efectos económicos de la pandemia del Covid-19.

El libro, que se puede descargar de forma gratuita en este enlace, recoge 16 artículos publicados entre el 12 y el 30 de mazo que abordan la evolución de la enfermedad y de cómo ha ido afectando al sistema económico español y mundial, pero incluye también dos piezas anteriores, del año pasado, que no tratan del virus.

“Los escribí antes de que apareciera. Me parece, sin embargo, que son fundamentales para entender el contexto en el que se produce la pandemia, en el mundo y en España. El primero, se refiere a la crisis que yo ya veía venir en septiembre de 2019 y el segundo a la situación en que yo creía que se encontraba España y el mundo en noviembre de ese mismo año”, explica el autor.

“Hace veinte días no pensaba que iba a publicarlo. Al ser una recopilación de textos diversos que no han sido concebidos para constituir un libro como tal, tiene repeticiones y lagunas. He decidido, sin embargo, dejarlos tal como los publiqué, realizando tan solo correcciones de estilo y eliminando las erratas que he podido encontrar. Me ha parecido que era más importante ofrecer cuanto antes una publicación completa a quienes suelen leer lo que escribo que no esperar a tener un libro bien diseñado y completamente terminado”, asegura Torres.