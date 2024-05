Gonzalo Miró abandona su puesto en “Espejo Público”: "Lo estaba esperando mucha gente"

La mañana de hoy ha estado marcada por una sorpresiva despedida en el plató de 'Espejo Público'. Gonzalo Miró, contertulio del programa, ha anunciado su partida temporal del magacín matinal conducido por Susanna Griso. Tras colaborar con asiduidad en el bloque de actualidad, Miró fue llamado por Miquel Valls, copresentador de Griso, quien anunció a los espectadores la inesperada noticia: "Gonzalito, ven conmigo, porque te tengo que decir algo. Hoy es tu último día con nosotros".

No es adiós, es hasta luego

Con su característica sorna, Miró aceptó la situación con humor, señalando: "Me despedís, me despedís… Bueno, tenía que llegar.Lo estaba esperando mucha gente". Aunque no se han revelado detalles específicos sobre los motivos de su partida, se ha confirmado que su ausencia será temporal. "Vas a estar unos días ausente", indicó Miquel Valls. Susanna Griso, Gema López y Pilar Vidal le desearon suerte y "buen viaje" sin profundizar en la razón de su marcha. Sin embargo, según fuentes cercanas, la salida de Miró está relacionada con su participación en la nueva edición de 'Pekín Express', que regresa de la mano de HBO Max.

"Pekín Express" le espera

El popular programa de aventuras anunció recientemente su lista de concursantes, donde se destaca la presencia de Gonzalo Miró junto a su amigo Ángel Díaz. Las grabaciones de 'Pekín Express 2024' serán el motivo por el cual Miró se tomará un descanso temporal no solo de 'Espejo Público', sino también de 'La Roca'.