Sanidad financiará las gafas y las lentillas: fecha prevista y todo lo que se sabe hasta ahora

Fue a finales del mes de enero de este mismo año, la actual líder del Ministerio de Sanidad, cuando Mónica García, anunció durante su primera comparecencia en el Congreso, que el Gobierno de España tiene previsto incluir las gafas y lentillas dentro de las prestaciones de la Seguridad Social. En palabras de la recién nombrada ministra, el objetivo de esta medida no es otro que "la gente no tenga que echar mano al bolsillo cuando se necesite de una prestación", aunque no se desvelaron más detalles sobre las cuantías o los grupos de población beneficiados con este sistema.

Sin embargo, como dice el refrán, del dicho al hecho hay un trecho, puesto que esta iniciativa ya fue contemplada en la pasada legislatura, cuando Carolina Darias se encontraba al frente de esta cartera. Sin embargo, finalmente la medida social no proliferó. Ahora bien, en este caso, desde el Ejecutivo aclaran que se llevará a cabo "a lo largo de la legislatura". No obstante, llegados a este punto, la pregunta es cuándo es la fecha prevista de la subvención.

Otro punto a tener en cuenta es que existen países dentro de la Unión Europea que ya han puesto en marcha esta ayuda. Este es el caso, por poner un ejemplo, de nuestro país vecino: Francia. Enmanuel Macron impulsó el plan 100% Santé, con el que se puede acceder a gafas gratis. También permite la posibilidad de que los mayores de 16 años, las renueven de forma gratuita cada dos años. Otro caso, aunque no tan cercano a nuestro país, es Alemania, aunque solo reembolsa el coste de las gafas en el caso de los menores de edad y para los mayores con discapacidad visual grave.

Gafas y lentillas gratis: Novedades en la financiación por la Seguridad Social

Lo cierto es que a día de hoy no se sabe la fecha exacta en la que se producirá la financiación prevista por el Gobierno de España de las gafas y lentillas. Desde el Ministerio de Sanidad detallan al medio Newtral.es que "por el momento no hay ningún plan elaborado ni concreto sobre la mesa"para implementar ese objetivo de introducir la salud visual en la cartera común que anunció Mónica García.

De hecho inciden en que "las declaraciones de García no son más que ejes, objetivos y planes que tiene su cartera para trabajar a lo largo de la legislatura". Por lo tanto, faltaría concretar cada uno de los puntos anunciados. En cualquier caso, en el acuerdo de Gobierno de coalición formado por el PSOE y Sumar, ambas formaciones políticas proponían "un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años para familias con menos recursos".

¿A cuántas personas beneficiaría esta medida en España?

Según los datos del Libro Blanco de la Visión 2023, siete de cada diez ciudadanos (70,6%) utiliza gafas o lentillas en España para ver bien en su día a día. Por lo tanto, si se hacen los cálculos proporcionales, beneficiaría a más de 30 millones de personas.

Cabe decir que según las investigaciones proporcionadas por el Libro Blanco de la Visión en España, durante la pandemia del Covid-19, el 57% de la ciudadanía ha visto cómo su visión ha empeorado, como la sintomatología de problema visual era una constante en la vida del 44,5% de la población y cómo nuestros hábitos de vida han cambiado, obligándonos a estar más tiempo en espacios de interior y forzando nuestra visión próxima, instan a "iniciar acciones que ayuden a recuperar pronto la situación y a fomentar que exista un 100 por ciento de buena salud visual en España".

Las críticas a las ayuda del Gobierno

En Andalucía ya se han posicionado en contra la medida. El Colegio oficial de Ópticos-Optometrista de la Comunidad Autónoma comenta que que debido a la gran cantidad de personas que necesitan gafas y lentillas, los impactos económicos serán más grandes de lo previsto por lo que puede llegar a afectar a negocios por cuenta propia según han publicado en Autónomos y emprendedores.