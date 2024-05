El cambio de actitud de José Luis Martínez-Almeida tras ser un hombre casado

José Luis Martínez-Almeida es un hombre renovado desde que el mes pasado pronunciase sus votos y se convirtiese en el marido de Teresa Urquijo. Este domingo celebra su primer mes de casado, pero en estos días ha dejado buena cuenta de que ya no es el mismo que antaño. No solo porque ahora luzca un anillo que le reconoce como exmiembro del club de los solteros o que su piel esté envidiablemente bronceada durante su exclusiva luna de miel. El cambio más evidente en el alcalde de la Comunidad de Madrid está en su actitud y es que ahora se ha convertido en protagonista por derecho propio de todas las miradas, también de los especialistas en crónica social. Algo que quedó evidente durante su paso por el Mutua Madrid Open en compañía de su esposa, bajo la atenta mirada de los congregados y de las cámaras que no perdían detalle de sus movimientos.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo Gtres

El alcalde madrileño ya ha estado en varias ocasiones en las gradas de la Caja Mágica de Madrid. Disfrutó como un chiquillo viendo a Rafa Nadal triunfar sobre la pista en su duelo con el checo Jirí Lehecka, especialmente tras el triunfo del español. Pero también se dedicó a mostrarse cariñoso con su recién estrenada mujer. Tanto se habló de sus gestos de complicidad y amor que esta vez, en su regreso al tenis, han preferido guardar las apariencias y tratar de no acaparar tanto las miradas. Pese a ello, les resulta imposible no ser protagonistas, aunque en esta ocasión hayan sido más comedidos en sus alardes románticos.

Pero el cambio de actitud de José Luis Martínez-Almeida no solo reside en el hecho de que ahora se muestra más discreto en sus muestras de cariño a Teresa Urquijo. También en cómo se enfrenta al público, a la prensa y, por supuesto, a otros famosos con los que comparte escenario en la Mutua Madrid Open, en el papel cuché y las tertulias televisivas en calidad de protagonista de la noticia. Y es que el alcalde parece encantado con esta renovada popularidad y así se muestra más cercano con todos, con una actitud cada vez más relajada y distendida.

José Luis Martínez-Almeida y Claudia Rodríguez Gtres

Así lo demostró de nuevo en el complejo deportivo madrileño, donde se le vio charlando animadamente con Claudia Rodríguez, viuda del tenista Manolo Santana. Fue el propio José Luis Martínez-Almeida quien dio el primer paso, levantándose de su sitio al verla y acudiendo a saludarla para charlar durante varios minutos, ante la atenta mirada de todos. Y es que su amistad o cercanía con la que fuese enemiga de Mila Ximénez sorprende a propios y extraños. Mientras tanto, su esposa aguardó en su localidad y dejó que su marido saludase a la viuda del tenista solo. Y es que no quiere ser ella el centro de todas las miradas, aunque parece que sabe que será difícil esquivarlas. De ahí que poco a poco vaya afinando su estilo personal y redefiniendo cómo quiere presentarse ante el mundo. Esta vez, la elección estaba compuesta por un traje de chaqueta en color rosa palo, combinada con una blusa blanca. Ha pasado el examen con su outfit, al igual que su esposo con su actitud distendida.