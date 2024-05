Escándalo en las Campos: una famosa presentadora de TVE cuenta que Bigote Arrocet fue infiel a María Teresa con ella

La muerte de María Teresa Campos no ha servido para acallar los rumores de infidelidad que siempre han pesado sobre su última pareja, Bigote Arrocet. Las malas lenguas aseguran que en sus últimos años de relación no guardó todo el respeto que debía a la periodista, y al testimonio de varias mujeres como Gemma Serrano, la mujer con la que fue visto entrando a su "pisito de soltero", se acaba de sumar también el de Marta de Pablo, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado.

La periodista, que conducía junto a Luis Fernando Alvés "La noche de los castillos", en TVE, asegura que mantuvo encuentros íntimos con el humorista antes de su ruptura con María Teresa Campos, de quien se quejaba cuando estaba con De Pablo. "La quería mucho pero había cosas... cosas que podemos imaginar un poco todos. Se quejaba de las hijas. Pero tiene derecho", explicó en "TardeAR", añadiendo que Bigote "no podía más" y definía a su "Teresita" como una persona "celosa".

La periodista se reafirma en sus revelaciones y asegura que no tiene miedo a posibles represalias judiciales porque "lo que he dicho es mi verdad (...) Bigote viene de una época en la que eso era lo normal. Una época en la que la gente, los hombres, incluso casi presumían de ello (...) Los hombres de antes eran capaces de sentir mucho por muchas personas".

Marta de Pablo se reafirma en que Edmundo Arrocet le fue infiel a Teresa Campos con ella Europa Press

Además, Marta de Pablo lamenta que se sintió "utilizada" por Bigote Arrocet, que se habría aprovechado de "la debilidad" que ella sentía por él para satisfacer sus anhelos cuando la cosa se torcía con María Teresa Campos: "Uno es víctima de sus propias debilidades. Habíamos sido pareja y cuando has querido mucho a una persona es normal que queden cosas, quede amor, quede algo, y es fácil que la llama se encienda si no has tenido un final dramático".

De nuevo, la periodista insiste en que el humorista se quejaba con frecuencia de María Teresa Campos, aunque intenta quitarle hierro apuntando que "yo también la criticaría en el sentido de ser acaparadora, pero siendo como él era, que le gustaban mucho las mujeres, es normal que ella se sintiera así".

Bigote Arrocet De Viernes

Se trata de un nuevo testimonio que no ayudará a zanjar la guerra entre las hermanas Campos y Bigote Arrocet, que se ha recrudecido desde la muerte de María Teresa Campos. A las herederas de la recordada presentadora no les han sentado bien algunos comentarios que su ex ha tenido en las últimas semanas, y esta revelación no hará más que abrir el cisma entre ellos.