Buenas noticias de la semana

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!

1. España o cuando la transición se convirtió en el cuarto título

Berlin (Germany), 18/09/2022.- The Spanish team players pose for photographs as they celebrate with the trophy after winning the FIBA EuroBasket 2022 Final basketball match between Spain and France in Berlin, Germany, 18 September 2022. (Baloncesto, Francia, Alemania, España) EFE/EPA/FILIP SINGER FOTO: FILIP SINGER EFE

España llegó a Tbilisi, la sede de la primera fase, con siete novatos en una gran competición internacional y abandona Berlín con una docena de campeones de Europa. Una transición modélica. Es el cuarto oro de España en un Eurobasket después de los logrados en 2009, 2011 y 2015. Lo que iba a ser un campeonato de transición, el desafío más complicado, como reconocía el propio Jorge Garbajosa, no ha tenido un final feliz. El final ha sido lo más glorioso que ha vivido el baloncesto español en mucho tiempo. Para toda “La Familia”, como se define desde dentro a la selección, el oro de 2022 es el título más valioso en la historia del baloncesto patrio. Porque el equipo estaba lejos del que se paseó en la segunda fase del torneo de 2009; del “equipo con más talento puro que he dirigido”, como definió Scariolo a los campeones en 2011 y de la España de un Gasol imperial en Lille.

La selección de la transición ha engordado un palmarés que en el siglo XXI sólo se puede comparar al de Estados Unidos. España se ha subido al podio en 19 ocasiones. Trece han sido en Eurobasket, dos en un Mundial, en ambas para proclamarse campeón, y cuatro en los Juegos, donde suma tres medallas de plata (Los Ángeles 1984, Pekín 2008 y Londres 2012) y un bronce (Río 2016). Y el único jugador que ha estado en los seis oros es Rudy Fernández.

2. Un joven español de 19 años, al frente de la NASA de los picosatélites

Empresa de satélites FOSSA. FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

En medio del habitual ajetreo de la Gran Vía está la empresa que ha hecho realidad el famosísimo dicho «de Madrid al cielo». Y es que, en el noveno piso de uno de sus emblemáticos edificios, nos adentramos en FOSSA Systems, una startup española que se dedica a fabricar picosatélites para dar servicios de conectividad IoT. Allí mismo, en una oficina con vistas a toda la ciudad, sus jovencísimos empleados diseñan, desarrollan y fabrican satélites que pueden cogerse con una sola mano y que dan vida al conocido como «internet de las cosas».

Sí, la NASA española existe, está en Madrid y ha sido creada por un joven que aún no ha cumplido los 20 años. Él es Julián Fernández, CEO y Co-Fundador, con Vicente González, de FOSSA Systems. «Esto no es Netflix ni Amazon», dice Fernández a este periódico. Con estos satélites lo que se logra, sin embargo, tiene un enorme impacto en el funcionamiento del mundo tal como lo conocemos: «Logramos una conectividad a muy baja velocidad, con muy pocos datos, para las industrias, la agricultura, la logística o la ganadería», explica. Así, pequeños sensores pueden enviar datos como la humedad, la temperatura o la geolocalización, para, vía satélite, recogerlos en zonas en las que no hay conectividad y facilitar los procesos.

3. LUDA Partners reconoce la labor asistencial y solidaria de las farmacias españolas

Luda ha desarrollado un sistema que permite solucionar la entrega de medicamentos a domicilio/Gtres

La labor asistencial de las farmacias resulta imprescindible, tal y como se ha demostrado durante los peores momentos de la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, eso solo ha sido la punta del iceberg de un trabajo que los farmacéuticos realizan de manera incansable desde hace décadas. Por ello, LUDA Partners, la primera y única red neuronal que facilita la comunicación entre farmacias para localizar medicamentos con problemas de suministro, presenta «Farmacias Solidarias LUDA».

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo reconocer la labor asistencial que las farmacias españolas realizan con sus pacientes, ayudándoles a localizar medicamentos que cuentan con problemas de suministro. De este modo, las boticas evitan, gracias a su intervención profesional especializada, la pérdida de seguimiento de los tratamientos pautados.

4. El milagro de Parapléjicos

José Manuel Núñez, paciente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo con el exoesqueleto FOTO: Carlos Monroy

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y la Universidad Miguel Hernández de Elche diseñan un exoesqueleto que permite andar a lesionados medulares mediante un interfaz cerebral.

«Me relajo pensando en mi hija Carla, fijo mi atención en un punto de esta habitación y empiezo a caminar». Es José Manuel Núñez, madrileño, cuarenta años, paciente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, a donde llegó hace dos meses debido a una operación de espalda que se complicó y lo dejó sentado en una silla de ruedas. Ahora camina; despacio, pero camina.

Quien lo sostiene es un exoesqueleto diseñado por un equipo investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el propio hospital toledano, puntero siempre en todo lo referido a lesión medular, tecnología e innovación. Mediante un trabajo dirigido por el catedrático José María Azorín, se ha conseguido el milagro de Lázaro en el Evangelio: levántate y anda. Un milagro en el que también han participado la Universidad Politécnica de Cartagena y el Hospital Universitario Central de Asturias.

5. Felipe VI entregará este martes el Premio “Camino Real” a Rafa Nadal

Rafael "Rafa" Nadal of Spain receives The Musketeers' Trophy ("La Coupe des Mousquetaires") after the French Open final against Casper Ruud, Grand Slam tennis tournament on June 5, 2022 at Roland-Garros stadium in Paris, France - Photo Victor Joly / DPPI AFP7 05/06/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN FOTO: AFP7 vía Europa Press AFP7 vía Europa Press

El Rey Felipe VI entregará al tenista Rafael Nadal el “Premio Camino Real”, otorgado por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, que reconoce el trabajo profesional de los españoles que de forma destacada y ejemplar proyectan y potencian la positiva imagen de España en Estados Unidos. Será el próximo martes 20 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

El Consejo Asesor del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá acordó de forma unánime conceder el galardón “Camino Real” al tenista Rafael Nadal Parera en su sesión del 19 de septiembre de 2019 porque “más allá de la positiva proyección de la imagen de España en Norteamérica que supone su triunfo en el US Open (2019), así como en anteriores ediciones del 2010, 2013, 2017, y en otros torneos disputados en Norteamérica -Indian Wells, Cincinatti, Miami, Montreal, y Toronto- Rafael Nadal personifica las más altas cualidades de los deportistas: sacrificio, esfuerzo, juego limpio, humildad en la victoria y grandeza ante las adversidades; es referente obligado para la juventud por su honestidad, capacidad de superación, y respeto a sus rivales; también cabe destacar su implicación personal en distintas acciones sociales desde la Fundación Rafael Nadal integrando a menores vulnerables, atendiendo a jóvenes con discapacidad intelectual, y reforzando el desarrollo personal y social de niños y jóvenes en España y la India”, según el acta del jurado del Instituto Franklin.