Una semana para la ciencia

“No es una profesión muy común, no tiene uno en todas las familias un científico para acercarse a él y entender la labor que realizan, aunque con la pandemia creo que hemos entrado más en la vida de la gente”, dice Asunción de la Barreda, investigadora del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, natural de la localidad ciudadrealeña de Campo de Criptana y apasionada de su trabajo.

Y es que el mundo de la ciencia y la investigación sale a la calle estos días en Toledo con una iniciativa auspiciada por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud de la comunidad autónoma. “Se trata de que todos vean en qué trabajamos, puedan tocar la simulación de un cerebro, de una neurona… Lo tenemos pensado también especialmente para los niños”, indica.

La Semana de la Ciencia es una iniciativa consolidada ya en el otoño toledano y castellanomanchego. En el caso del Hospital Nacional de Parapléjicos, centro de referencia internacional en el estudio y cuidado de la lesión medular, la investigación es punta de lanza de su trabajo, puesto que los profesionales se dedican a profundizar en tratamientos y fórmulas de estimulación y recuperación para los pacientes.

“En mi caso – indica Asunción- yo me dedico al Laboratorio de Neuroprotección Medular. Me dedico a estudiar unas pequeñas neuronas que se llaman micro ARN… Cuando se produce una lesión medular, lo que ocurre es que hay una oleada de muerte de neuronas en la zona de la lesión. Mediante el estudio de estas micro ARN, lo que hacemos es controlar y recuperar funcionalmente esa misma zona”.

También trabaja en otro grupo de ensayos clínicos y es que la labor investigadora del hospital es ingente, en tanto que recibe pacientes de toda España e incluso fuera de ella, debido a su carácter específico y central en el ámbito de la lesión medular. Hay diferentes bloques como la investigación molecular, celular; las investigaciones clínicas con estimulaciones eléctricas o magnéticas, así como un área de robótica y biomateriales que también se aplican a zonas lesionadas. Todo ello es lo que puede uno ver y aprender estos días en las carpas instaladas en la Plaza de Zocodover en Toledo.

En cuanto a la situación laboral de los investigadores, De la Barreda es clara también y no tiene problema en retratar la situación actual de muchos de ellos en España. “Nuestro país tiene un muy buen programa de formación, pero sin embargo no es fácil después desarrollar una carrera profesional porque no hay recursos. Entonces es cuando sucede la famosa fuga de cerebros, compañeros excelentes que se han formado en nuestro país, pero que nuestro país no les ofrece en cambio la posibilidad de desarrollar su talento”.

Por ello, la marcha de muchos fuera de España, a otros países de Europa que invierten más en investigación. “Y luego la vuelta no es fácil, pero precisamente con este tipo de iniciativas lo que queremos hacer ver y concienciar a la ciudadanía es la importancia de nuestro trabajo y su aplicación real en sus vidas”, comenta.

La inversión en I+D+I se vuelve, por tanto, determinante para este tipo de profesionales, máxime cuando se trata de una parcela donde no siempre hay resultados tangibles de manera inmediata. “Sin embargo – concluye Asunción- la pandemia ha demostrado que somos mucho más importante de lo que la gente pudiera pensar en un primer momento, pues la vacuna ha sido la solución… Y solo aquellos países que han apostado decididamente por ella, su investigación y distribución, se han puesto a la cabeza del mundo en la carrera por ganar al covid. Y eso solo puede hacerse con una política que apueste por la investigación”.

Así pues, Toledo es centro estos días de iniciativas semejantes que tratan de acercar la ciencia al común de los mortales. En el caso de Parapléjicos, con la acreditada experiencia de varias décadas en lo más alto del Olimpo médico, donde pueden verse casos verdaderamente excepcionales de rehabilitación y tratamiento en pacientes que llegaron sin apenas movilidad en su ingreso. Parapléjicos es el kilómetro cero de la vida, donde pararse a pensar y reflexionar. Estos días también puede hacerse en la Semana de la Ciencia.