Lucía Galán aborda las enfermedades respiratorias más comunes en los niños en su nuevo libro infantil “Cuentos de invierno de Lucía, mi pediatra”

Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas llegan las enfermedades más comunes entre los niños durante esta época. Con el objetivo de acompañarlos en su desarrollo y el conocimiento de su cuerpo, Lucía Galán publica este miércoles 16 de noviembre Cuentos de invierno de Lucía, mi pediatra (Timunmas). El tercer título de su colección de cuentos estacionales para que los más pequeños de la casa entiendan mejor cómo funciona su cuerpo y su mente en invierno.

El nuevo recopilatorio de cuentos de Lucía Galán llega a las librerías tras un mes de octubre en el que se han registrado un mayor número de casos de infecciones respiratorias de lo habitual. La covid ha trastocado durante los dos últimos años las epidemias de los virus habituales y este invierno se espera que la incidencia sea similar o incluso mayor a la que había antes del inicio de la pandemia. Al no haber estado expuestos a los virus las últimas temporadas, los menores tienen menor inmunidad frente a gripe, bronquitis y otros patógenos. Ante esto, se han detectado virus respiratorios simultáneos o “tripledemia”, la combinación de covid, gripe y otras enfermedades respiratorias.

Una de las enfermedades respiratorias más frecuentes en invierno es la bronquitis, a la que Lucía Galán dedica una de las historias de Cuentos de invierno de Lucía, mi pediatra. A Lola, la niña protagonista, le cuesta respirar y no para de toser. Visitará a su pediatra Lucía, quien le explicará cómo funcionan los virus y que logrará curarse usando “la trompeta mágica”, es decir, una cámara inhaladora, y tosiendo muy fuerte expulsará los virus y los mocos que la están molestando. La pediatra más mediática de nuestro país consigue conectar con los más pequeños a través de un tono cercano, explicándoles la afección y reduciendo su miedo de ir al médico.

A lo largo de los cinco cuentos que componen este libro, Lola y su hermano Toni dan la bienvenida al invierno con su pediatra preferida, Lucía. Ella les hablará, además de la bronquitis, la tos y los virus, de otros temas como el síndrome de Down, la tolerancia, el respeto, la diversidad y la generosidad. Al final de cada cuento se incluye un mensaje que ayudará a las familias a abordar las afecciones respiratorias y a derribar algunos mitos como que caminar descalzos favorece que los niños contraigan resfriados e infecciones respiratorias.

SINOPSIS:

¡Hola! Soy Lola y aquí estoy de nuevo con mi hermano Toni y nuestra pediatra favorita, Lucía, para darle la bienvenida al invierno.

Me cuesta respirar y no paro de toser, y Lucía, mi pediatra, me explica que tengo bronquitis, pero que usando la trompeta mágica y tosiendo muy fuerte lograré expulsar los bichitos y los mocos que se encuentran en mis pulmones. Como estoy enferma, los abuelitos vienen a cuidarme, y Lucía y yo le explicamos a la Minina que no me voy a resfriar por andar descalza por casa porque… ¡los virus no entran por los pies! Cuando me recupero, mamá nos lleva a mi mejor amiga Alba, que tiene síndrome de Down, y a mí a clase de pintura, y allí aprenderemos sobre la diversidad y la tolerancia. Cuando vamos a entregar nuestras cartas para los Reyes Magos, lo hacemos junto con tres bolsas llenas de los juguetes que ya no usamos, la ropa que nos queda pequeña y comida fácil de conservar para ayudar a todos aquellos que lo necesiten. Nuestra generosidad les ha gustado tanto a los Reyes Magos, que nos recompensan… ¡con una nevada! Además, tendré un sueño en el que conoceré al pingüino Filipino y la importancia de los límites.