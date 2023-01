Y así logró Cristinini, con una leguminosa, que “chochitos” fuese tendencia en Twitter

Vale que la pregunta tenía trampa, vale que Cristinini tiene en Twitter 1,5 millones de seguidores, vale que es domingo y la cosa tampoco da para mucho más. Pero la presentadora y reportera de “Hoy no se sale” y que está arrasando en Twich hacía ayer en su cuenta de Twitter una inocente pregunta sobre una foto de altramuces: “¿Cómo le llamáis a esto?”. Y como no podía ser de otro modo, se lio parda: más de 5.000 comentarios, casi un millar de retuits, 14.600 “me gusta”... ¿Y todo ello por qué? Pues porque, parece ser, en algunos lugares de España como Andalucía o Murcia a los altramuces (sí, altramuces según la RAE: fruto del altramuz, planta anual de la familia de las papilionáceas, que crece hasta poco más de medio metro, con hojas compuestas de hojuelas trasovadas, flores blancas y fruto de grano menudo y achatado, en legumbre o vaina), se les llama chochos o chochetes.

¿Cómo le llamáis a esto? pic.twitter.com/7V0JJqf1ll — Cristinini ൠ (@IamCristinini) January 14, 2023

Pues para qué queremos más, que si la palabra ya de por sí da todo el juego del mundo, que si los del sur defendiendo su denominación, que si los iberoamericanos preguntando que qué leches es eso, que si “delicias de entre pierna, oí decir...”, que sí “en Málaga se le llaman Coños Santos”, que si tramusos otros, que si “en Canarias se llaman chochos y no vale la broma de yoyos o shoshos que si procunciamos la ch jajajaja”... El caso es que al final, ni Shakira, ni Piqué, ni Miss Universo.... ni leches, la tendencia en Twitter fue “chochitos”.

¿Que qué le habrá parecido al Ministerio de Igualdad? Pues no sabemos, he buscado hasta donde he podido si había alguna respuesta por su parte, pero no la hemos encontrado, aunque al tratarse del funcionariado igual no trabajan hoy y mañana aportan luz al asunto y nos dicen si esto es políticamente correcto, heteronormativo, homófobo o qué. O lo mismo les importa un pie y están aún viendo qué hacen con la canción que Shakira le ha dedicado a Piqué, porque todos sabemos que si se la hubiese dedicado él a ella ya hubiesen pedido su expulsión del país.

Pero bueno, es lo que tiene Twitter, que va por libre y que hay que ver, Cristinini, la que has liado.