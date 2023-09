Acusan a un ginecólogo de 'transfobia' por negarse a atender a una mujer transexual

En un episodio que ha desatado un fuerte debate sobre la inclusión y la igualdad de género en el ámbito médico, el Dr. Victor Acharian, ginecólogo en Pau, al sur de Francia, ha sido acusado de "transfobia" después de rechazar atender a una mujer transexual y su pareja.

La controversia comenzó cuando una mujer en proceso de transición pidió una cita en línea con el Dr. Acharian para una consulta ginecológica. Sin embargo, al presentarse en la clínica junto a su pareja, se encontraron con una respuesta fría y desalentadora por parte del médico y su secretaria.

En una reseña en Google, la paciente escribió: "Era la primera cita de mi pareja trans, rechazó recibirla y su secretaria nos despidió con frialdad. Nunca jamás". Esta experiencia dejó en claro que la pareja se sintió discriminada y excluida en un momento en el que buscaban atención médica y apoyo.

La respuesta del Dr. Acharian no tardó en llegar. En su comentario, declaró: "No tengo habilidades para cuidar a hombres, incluso si se han afeitado la barba y vienen a decirle a mi secretaria que se han convertido en mujeres. Mi mesa de examen GINECOLÓGICO no está adaptada para examinar a hombres. Usted dispone de servicios especializados muy competentes para encargarse de hombres como usted. Le agradezco que haya informado a las personas TRANS de no venir nunca a mi consulta".

Estas declaraciones generaron indignación y reacciones en toda Francia. La asociación SOS Homofobia no tardó en pronunciarse, anunciando que presentarán una denuncia contra el ginecólogo por lo que consideran "declaraciones transfóbicas y discriminatorias". La polémica ha encendido el debate sobre la necesidad de una mayor conciencia y sensibilidad por parte de los profesionales de la salud hacia las personas transgénero.