Acusan de "traidora" a una andaluza que vive en Barcelona e intenta aprender a hablar catalán

En una era digital donde las redes sociales sirven como plataformas de expresión y conexión, Clara Soler, una joven andaluza residente en Barcelona, ha desatado un intenso debate sobre la integración y el respeto lingüístico a través de su cuenta de TikTok. Clara, quien se dedica a la enseñanza del inglés y está inmersa en un máster, comparte regularmente su proceso de aprendizaje del catalán en la popular red social. Sin embargo, su contenido se ha convertido en objeto de controversia.

Recientemente, en uno de sus vídeos, Clara expresó su sorpresa e indignación al recibir un comentario que la tildaba de "traidora". La joven, visiblemente desconcertada, cuestionó el motivo de tal acusación: "Hoy una mujer me ha comentado: 'traidora'. ¿Traidora por qué?", decía la tiktoker, enfatizando que su objetivo es simplemente integrarse en su nuevo hogar y respetar la lengua y la cultura local. "Os juro de verdad que no veo ningún motivo ni justificación en criticar que una persona esté aprendiendo una lengua que no solo se habla en Cataluña", argumentaba.

El vídeo, que ha acumulado más de 30.000 reproducciones, ha generado una amplia gama de reacciones en la plataforma. Más de 600 usuarios han expresado su solidaridad o desacuerdo a través de sus comentarios. Sin embargo, la opinión de Clara respecto al tema es contundente: "Solo veo cosas positivas, la verdad", zanja la joven.