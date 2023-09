La advertencia de Paz Padilla a Jorge Javier Vázquez se ha cumplido

Telecinco, la cadena de televisión perteneciente al grupo Mediaset, ha tomado una decisión en respuesta a los decepcionantes resultados de audiencia.El programa presentado por Jorge Javier Vázquez, que apenas tenía tres semanas en antena, ha sido cancelado, poniendo fin al relato oriental presentado por el conocido presentador.

El programa, que debutó el pasado 11 de septiembre, no logró atraer la audiencia esperada, lo que llevó a la cadena a tomar esta decisión inesperada. La cancelación se produce en medio de una creciente presión sobre Jorge Javier Vázquez.

Parece ser que Paz Padilla tenía una premonición sobre lo que sucedería, ya que anteriormente había advertido al presentador durante una conversación en vivo sobre los "pesos pesados" de la televisión. En esa ocasión, Jorge Javier le recordó que el día en que la cadena le dijera "no vuelvas más," él debería estar agradecido por todos los años que había permanecido en ella. De manera contundente, Paz Padilla le advirtió: "no te dirán no vuelvas, si no que encima te darán una patada."

En su tweet sobre la cancelación de su programa, Jorge Javier Vázquez compartió sus pensamientos: "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming." Con estas palabras, el presentador sugirió que las dificultades y las presiones en la industria televisiva pueden haber influido en la cancelación.

Los espectadores y seguidores del presentador están a la expectativa para conocer cuáles serán sus próximos proyectos en el mundo del entretenimiento.