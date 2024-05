Alquila un apartamento con "vistas al mar" y descubre la verdad: una lona en el balcón

En un reciente y viral vídeo de TikTok, Clarisa Murgia, una joven argentina residente en Italia compartió su experiencia tras alquilar un apartamento a través de Airbnb. El anuncio del alquiler prometía "vistas al mar", pero la realidad resultó ser muy diferente.

En el vídeo, Clarisa muestra cómo desde el balcón del apartamento no se ve el mar real. En su lugar, hay una lona con una foto del mar impresa que cubre el patio interior del edificio. Entre risas y con un tono humorístico, Clarisa expresa su decepción. "Me siento estafada chicos," declara en el vídeo. "Nunca nadie me engañó de esta manera," añade, evidenciando la sorpresa y la frustración ante la situación.

La publicación rápidamente captó la atención de los usuarios de TikTok, acumulando casi tres millones de visualizaciones. El caso de Clarisa destaca la importancia de revisar con detenimiento las descripciones y fotos en los anuncios de alquileres vacacionales, y ha servido como una advertencia para muchos otros usuarios de estas plataformas.