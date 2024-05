Así es el pueblo en el que puedes comprar casas por un euro

Un pueblo italiano ofrece la oportunidad de adquirir casas por el simbólico precio de un euro, una iniciativa que ha capturado la atención de miles de usuarios de todo el mundo. La creadora de contenido Yasmina Rakib ha compartido su experiencia en un video de TikTok, mostrando su adquisición de una vivienda en este pintoresco lugar.

El destino en cuestión es Mussomeli, un encantador pueblo ubicado en la provincia de Caltanissetta, en la isla de Sicilia, Italia. Con una rica historia y una arquitectura medieval impresionante, Mussomeli ofrece oportunidad a aquellos que sueñan con poseer una casa en un entorno idílico.

Objetivo: conservar su patrimonio histórico

La decisión de vender estas casas a un precio tan bajo tiene como objetivo preservar el casco antiguo del pueblo y evitar su deterioro. Con el paso del tiempo, muchas familias se han trasladado a las áreas más modernas del pueblo, dejando algunas de las casas históricas vacías y en riesgo de deterioro. Para evitar esta situación, las autoridades locales han optado por vender estas propiedades a precios simbólicos, en un esfuerzo por revitalizar y mantener viva la esencia histórica de Mussomeli.

Así lo cuenta la usuaria en un video en el que se puede apreciar la vitalidad de Mussomeli. A pesar de los rumores de que el pueblo carece de vida y servicios, Rakib revela un lugar lleno de actividad, comercios y encanto. Desde instituciones educativas hasta tiendas locales y restaurantes acogedores, el pueblo ofrece todo lo necesario para una vida tranquila y plena.

Según explica la tiktoker, el pueblo cuenta con un instituto, tres gasolineras, varios restaurantes y cafeterías, una oficina de correos, tres bancos, un hotel, una guardería, una inmobiliaria, una autoescuela y una amplia variedad de tiendas, incluyendo supermercados como Carrefour y Lidl.

Con una población de alrededor de 11.000 habitantes, es todo menos un pueblo fantasma. "No puedo grabar el pueblo entero, pero creo que ha quedado claro que es un lugar en el que hay actividad y servicios, y no un sitio en el que no van por ahí ni a volar los pájaros", concluye la ya dueña de una de sus casas.