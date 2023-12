Carlos Herrera revela por qué Sánchez nunca irá a su programa: "No creo que se atreva a venir, pero el que no quiere soy yo"

Carlos Herrera, ha abordado la notable ausencia de Pedro Sánchez en su programa Herrera en COPE, compartiendo sus razones detrás de la decisión del presidente del Gobierno de evitar participar en la emisora.

En este contexto, el presentador lanzó una pregunta, cuestionando las decisiones tomadas desde los espacios mediáticos más populares de España, a los que sí acude Sánchez. "Hoy ha venido a divertirse al Hormiguero... Pedro Sánchez", podría haber dicho Pablo Motos en una hipotética entrevista en su programa, advierte el comunicador. Pero la realidad es que no ocurrió así. La última visita de Sánchez al programa de Trancas y Barrancas fue incómoda, con un Pablo Motos tenso que buscó respuestas sobre por qué el líder del ejecutivo señalaba a periodistas críticos desde el poder.

Herrera, al analizar el contexto mediático actual, explicó por qué Pedro Sánchez no aparecerá en su programa en COPE, marcando una diferencia con otros espacios a los que sí ha asistido. "¿Por qué no va a venir nunca a este programa, Sánchez? Primero porque no creo que él se atreva o quiera", argumentó con contundencia.

No obstante, el motivo más contundente que Herrera expuso fue personal: "Pero porque el que no quiere soy yo", confesó el presentador, argumentando en la certeza de que Sánchez venga a mentir o insultar en su programa, y exponiendo su desinterés en permitir que el presidente utilice su espacio para difundir información falsa.

Herrera también lanzó preguntas críticas a colegas de profesión, cuestionando la decisión de llevar a Sánchez a programas como El Hormiguero y Espejo Público. "¿Pero para qué lo lleváis a Hormigueros, a Espejos Públicos, a la primera, a la segunda, la cuarta...?", preguntó el periodista, evidenciando su perplejidad ante la elección de estos espacios de darle voz al presidente. "¿Para qué lleváis a este tío? ¿Para que os riña, además? ¿Os llama la atención para que os abochorne, para que os mientan?", ha continuado diciendo.

En el análisis de la presentación del nuevo libro del presidente, escrito por Irene Lozano, Herrera destacó la aparente desconexión de Sánchez con la realidad, cuestionando sus afirmaciones sobre la amnistía y los indultos. Con preguntas directas, Herrera concluyó exponiendo la discrepancia entre las declaraciones de Sánchez y la opinión de la mayoría de los españoles.