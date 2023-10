¿Cómo sería tu día a día si tu elección de voto condicionase directamente aspectos de tu vida?

En un mundo donde las redes sociales son el escenario de interminables conversaciones políticas, un usuario de Twitter ha desencadenado un fenómeno viral con un hilo que ha puesto a pensar a miles de personas en toda España. El autor, con apenas 3000 seguidores, ha planteado una hipotética situación y sin quererlo ha revolucionado las redes, acumulando casi 3 millones de visualizaciones.

El hilo propone un escenario en el que tu voto en las elecciones condiciona directamente diversos aspectos de tu vida cotidiana. Es decir, si votases a la derecha tendrías unas condiciones de vida totalmente distintas que si votases a la izquierda. Algunos de los ejemplos que presenta son los siguientes:

Si votas a la derecha , tendrías una jornada laboral de 40 horas a la semana, mientras que si optas por la izquierda , tu jornada laboral se reduciría a 37,5 horas.

, tendrías una jornada laboral de 40 horas a la semana, , tu jornada laboral se reduciría a 37,5 horas. Si tu elección recae en la derecha, tendrías acceso a sanidad privada, mientras que si votas a la izquierda, disfrutarías de un sistema de salud público.

"¿Has votado a la derecha? Pues lo siento no puedes optar a esta ayuda. ¿Has votado a la izquierda? Pues ten rellena el formulario para la ayuda", continúa diciendo. Así, según él, asumiríamos las consecuencias de nuestra decisión y disfrutaríamos de lo votado.

Este planteamiento ha generado un intenso debate, donde muchos usuarios han seguido compartiendo ejemplos de lo que ocurriría en un sistema político en el que tus decisiones en las urnas determinaran de manera tan radical aspectos fundamentales de tu vida. Las respuestas al hilo han variado desde el humor hasta la crítica: "Tu has votado a la izquierda: Pues aceite de oliva a 10 €. Tu has votado a la derecha: Pues aceite de oliva a 4€. Tu has votado a la izquierda: Pues gasoil a 2 €/l. Tu has votado a la derecha: Pues gasoil a 1.30 €/l".

Uno de los comentarios, advierte: "Este pobre, sin quererlo, ha definido el principio básicos de la economía liberal: la libertad de elección y la asunción de las consecuencias de dicha elección".