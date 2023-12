¡Para no creer!: llega desnudo a casa después de la cena de empresa y deja una nota en el portal de vecinos

El mes de diciembre ha llegado, marcando el inicio de las cenas de empresa, días de celebración y diversión que pueden dar lugar a situaciones tan curiosas como la ocurrida recientemente en el barrio de Antiguo, San Sebastián.

Todo comenzó con una nota colocada en el pasillo de un edificio, donde un vecino compartía su experiencia de haber participado en la cena de empresa la noche anterior y no recordar nada de lo sucedido. Su principal preocupación era encontrar su ropa, ya que temía haber llegado a casa sin ella. La nota rápidamente se volvió viral en el vecindario.

"El viernes tuve mi primera cena de empresa, y la cosa se me fue un poco de las manos. Cuando desperté al día siguiente no encontraba mi ropa, y puse mi casa patas arriba buscándola. Obviamente no tuve éxito. Llevo todo el fin de semana dándole vueltas... ¡Creí que había vuelto a casa desnudo esa noche!. Quiero dar las gracias al vecino/a que la encontró y la dejó en el portal, pero necesito saber dónde la encontraste para rellenar lagunas y zanjar la historia. Por favor, si fuiste tú escríbeme aquí debajo el lugar donde encontraste mis cosas", expresaba la nota en su totalidad.