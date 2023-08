¿Cuál es el nombre de niña favorito en el mundo? La ciencia lo sabe

La selección de un nombre para un recién nacido es un asunto que puede generar discusiones, ya que a menudo se convierte en un tema de debate en el que intervienen preferencias personales, tradiciones familiares e influencias culturales. La pregunta de quién debe tener la última palabra en esta decisión ha sido motivo de enfrentamientos entre futuros padres a lo largo del tiempo. Con el objetivo de arrojar luz sobre este asunto crucial, un grupo de investigadores ha emprendido un estudio.

Un equipo de expertos de la Universidad de Birminghamha buscado abordar esta cuestión al determinar científicamente cuál es el nombre de niña más atractivo del mundo. Este esfuerzo se originó de la colaboración entre la plataforma especializada en bebés y niños llamada 'My 1st Years' y el doctor Bodo Winter, profesor de Lingüística Cognitiva en la Universidad de Birmingham.

Su enfoque va más allá de las preferencias personales y se adentra en el análisis fonético, los patrones y las estructuras lingüísticas de una gran variedad de nombres populares en el Reino Unido y los Estados Unidos. Su objetivo es categorizar estos nombres según las emociones que suscitan al ser pronunciados.

El nombre más bonito

El estudio se ha centrado en cómo los nombres resuenan fonéticamente, cómo fluyen los sonidos al ser pronunciados y, sobre todo, cómo generan impresiones emocionales. Incluso en diferentes regiones angloparlantes, donde la pronunciación puede variar, han surgido patrones claros: el nombre que ha emergido como el favorito es 'Sofía' o 'Sophia' en inglés. La razón detrás de esto radica en su sonoridad melódica, su origen griego y su profundo significado: 'sabiduría'.

Otros nombres de niña que evocan sensaciones agradables incluyen Zoe, Everly, Sophie, Ivy, Ellie, Emily, Penelope, Evelyn, Cloe, Violet, Eva, Olivia, Lirio, Noemí, Lucía y Elena.

La influencia de las catástrofes naturales

El doctor Winter menciona un estudio previo publicado en 2012 en la revista 'Psychological Science', titulado 'From Karen to Katie: Using Baby Names to Understand Cultural Evolution'. Este estudio demostró que después de experimentar efectos significativos de huracanes en los Estados Unidos, había una mayor probabilidad de que los nombres en la siguiente generación de bebés presentaran sonidos que se encontraban en el nombre del propio fenómeno. Por ejemplo, después del huracán Katrina, aumentó la aparición del nombre 'Katie'.

"Esto puede parecer sorprendente al principio: nadie querría nombrar a su hijo en honor a una catástrofe natural devastadora, por supuesto. Sin embargo, cuando un huracán particularmente impactante causa estragos en un país, su nombre se repite constantemente en los medios", señala.

"La investigación psicológica nos ha enseñado que lo familiar tiende a gustarnos más, lo que se conoce como el 'efecto de mera exposición'. Como resultado, los sonidos del habla que se encuentran en los nombres de los huracanes tienen más probabilidades de aparecer en los nombres de la siguiente generación", concluye.