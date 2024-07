¿Cuántas armas nucleares tiene Francia y a qué distancia están desplegadas de la frontera española?

Bien es sabido que España carece de armamento nuclear y que son solo unos pocos países los que lo poseen. Además de Estados Unidos y Rusia, las otras potencias atómicas son China, India y Pakistán, Israel (aunque no hay confirmación oficial) y, ya en Europa, Francia y Reino Unido. Además, se sabe que EE.UU. tiene en torno a un centenar de ojivas nucleares almacenadas en toda Europa en bases aéreas de Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía, según el Centro para el Control y la No Proliferación de Armas. Polonia, por su parte, también ha manifestado su intención de albergar este tipo de armas, aunque no propia, sino estadounidenses, fundamentalmente buscando un efecto disuasorio ante un posible ataque ruso.

Por tanto, aunque dentro del territorio nacional no existen este tipo de armas, pues tampoco en las bases estadounidenses en nuestra geografía hay desplegados misiles nucleares de forma permanente, las armas atómicas galas serían las más próximas a España.

Pero, ¿cuántas armas nucleares tiene Francia y dónde están desplegadas

Hasta 2024, Francia mantiene un arsenal nuclear estimado en alrededor de 290 ojivas nucleares. Esto convierte a Francia en la cuarta mayor potencia nuclear del mundo, después de Rusia, Estados Unidos y China.

El sistema de disuasión nuclear francés se divide en dos principales sistemas de entrega: misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) y misiles de crucero lanzados desde el aire.

1. Misiles Balísticos Lanzados desde Submarinos (SLBM):

- La fuerza de SLBM de Francia está alojada en cuatro submarinos de misiles balísticos nucleares de la clase Triomphant:

Le Triomphant

Le Téméraire

Le Vigilant

Le Terrible.

Estos submarinos están basados en la base naval de Île Longue cerca de Brest, en Bretaña.

- Cada SSBN está equipado con misiles M51 SLBM, que pueden llevar vehículos de reentrada con múltiples ojivas independientes (MIRVs). El misil M51 tiene un alcance de más de 6,000 kilómetros, lo que lo convierte en un componente significativo de la capacidad de disuasión estratégica de Francia.

2. Misiles de Crucero Lanzados desde el Aire:

- El componente aéreo consiste en aviones Rafale con capacidad nuclear, que llevan misiles de crucero ASMPA (Air-Sol Moyenne Portée-Amélioré) lanzados desde el aire. Estos aviones operan bajo los comandos de las Fuerzas Aériennes Stratégiques (FAS) y la Force Aéronavale Nucléaire (FANu).

- Los cazas Rafale pueden desplegarse desde varias bases aéreas en toda Francia y participan regularmente en ejercicios nucleares para garantizar la preparación operativa. Una de las principales es la base aérea 113 de Saint-Dizier, en el norte de Francia, a unos 900 kilómetros de la frontera española de La Junquera.

La base de Île Longue, situada a algo menos de 900 kilómetros de la frontera española de Irún por carretera, es crucial no solo por albergar los SSBN, sino también por el mantenimiento y almacenamiento de ojivas nucleares y misiles balísticos. Esta instalación ha sido modernizada a lo largo de los años para apoyar la postura de disuasión continua en el mar de Francia, asegurando que al menos un SSBN esté siempre en patrulla, otro se esté preparando para patrullar, uno esté regresando de patrullar y otro esté en mantenimiento.

Además de estas bases principales, los SSBN franceses están protegidos y apoyados durante las operaciones por una gama de activos navales y aéreos, incluidos submarinos de ataque nuclear, aviones de patrulla marítima, fragatas antisubmarinas y dragaminas.

A través de estos despliegues estratégicos y esfuerzos continuos de modernización, Francia garantiza que sus fuerzas nucleares sigan siendo una disuasión creíble y efectiva. El compromiso del país con sus capacidades nucleares se refleja en asignaciones presupuestarias sustanciales para mantenimiento y modernización, que ascienden a miles de millones de euros anualmente.