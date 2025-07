Así ha visto la prensa internacional el ingreso en prisión de Santos Cerdán: "Esperaremos a ver qué sabía Sánchez"

El PSOE ha vuelto a ser noticia -y no para bien-, no solo en España, si no en las principales cabeceras del resto del mundo, a raíz de la decisión del juez del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, de enviar a prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras su declaración en el alto tribunal.

El magistrado, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones, decidió enviar a prisión provisional sin fianza al ex "número tres" de Sánchez en el PSOE después de considerar que este pudo incurrir en presuntos delitos de integración de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

El principal motivo que llevó al juez Puente a ordenar la prisión provisional de Cerdán fue el apreciar riesgo de fuga y la posibilidad de que entorpeciera la investigación, especialmente destruyendo pruebas clave. Un hecho insólito en la investigación y que supone un punto de inflexión en las investigaciones por el 'caso Koldo', ya que Cerdán es el primero en ingresar en prisión, algo que no ocurrió ni con el exministro Ábalos ni con su exasesor Koldo García. Algo de lo que la prensa internacional se ha percatado y ha decidido hacerse eco.

La prensa internacional presiona a Sánchez

La prensa internacional no da crédito a lo que está ocurriendo en España, especialmente con el PSOE -partido que Gobierna en la actualidad- y con sus altos representantes. Y así lo han constatado hoy las principales cabeceras internacionales, que se han hecho eco de la entrada en prisión del ex "número tres" del PSOE por su implicación en una presunta trama de corruptelas.

'Miami Herald' ha sido el más contundente al condenar estos actos. Bajo un artículo titulado "Sexo, corrupción y cintas: el escándalo sacude al gobierno socialista español", el medio estadounidense reflexiona sobre que el Gobierno de Pedro Sánchez "se encuentra al borde del abismo" tras las últimas investigaciones policiales.

"Esta vez, no se trata solo de mentiras y sexo, sino de una presunta trama de corrupción que involucra sobornos recibidos por altos asesores de Sánchez a cambio de favores políticos, principalmente relacionados con contratos de obras públicas", explica el medio en un párrafo introductorio, que relaciona la actualidad política del PSOE con la película de 1989 de Steven Soderbergh titulada 'Sexo, mentiras y cintas vídeo'.

Mientras tanto, la cabecera recuerda que "estos hombres -en referencia a Ábalos, Koldo y Cerdán- fueron fundamentales en el ascenso de Sánchez al poder y ayudaron a consolidar su liderazgo", razón por la que el dirario se pregunta si realmente Sánchez no conocía nada de lo que estaba ocurriendo en el seno del partido. "Ahora esperamos ver qué sabía Sánchez", escriben en el artículo.

Además, la cabecera reflexiona sobre las grabaciones en las que se escucha a Ábalos y a Koldo "repartirse" a meretrices, algo que califican de "misógino". "Al escuchar estas cintas degradantes, es imposible creer que estos hombres reservaran su lenguaje vil para charlas privadas; parece estar arraigado en su mentalidad. Y Sánchez, quien se define como un hombre moderno y progresista, seguramente sabía lo groseros y sexistas que eran estos hombres. Aun así, seguían siendo sus confidentes".

Finalmente, el artículo concluye analizando la postura adoptada por Sánchez, al que tachan de "haberse aferrado al victimismo". Todo ello al mismo tiempo que piden a Sánchez que asuma responsabilidades. "¿Y qué pasa con la inacción del Primer Ministro ante la misoginia de sus colaboradores más cercanos?", concluye el artículo.

Por su parte, 'The Times' titula su información bajo las palabras "La mano derecha de Pedro Sánchez, encarcelada por corrupción"; 'Financial Times' como "Un asesor de Pedro Sánchez, encarcelado por acusaciones de sobornos en España"; o 'The Guardian', que lo hace de manera similar a 'The Times'.