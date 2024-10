Desvelan la realidad del vídeo viral de un ovni saliendo de un cráter de la Luna

Unos tienen la fama, y otros cardan la lana. Este refrán español se utiliza para poner de manifiesto que, a menudo, se llevan los beneficios quienes no han trabajado para conseguirlos.

Y bien pudiera aplicarse al nuevo vídeo (¡otro más!) viralizado en las redes sociales y que, presuntamente, muestra un objeto no identificado, que en su forma evoca a la nave extraterrestre que se utilizó en la película La llegada, saliendo de un cráter lunar y desapareciendo en la inmensidad del espacio.

El vídeo, según quienes han compartido en Tik-Tok, X, Instagram, Facebook, etc… habría sido obtenido mediante un telescopio de 1000 aumentos situado en Ontario, Canadá. Y, si activas el sonido, se deduce que el astrónomo estaba rodeado de una multitud que lanza exclamaciones cuando el gigantesco ovni hace acto de aparición en la Luna. Raro, raro. Hasta el sonido del zoom chirría, es más propio de una cámara que de un telescopio:

Esta es la fuente original del vídeo que, al momento de escribir estas líneas, tenía tan solo 146 visualizaciones. ¡146! Cuando algunos de los que “obtuvieron la fama” por el trabajo ajeno acreditaron más de 2,8 millones de reproducciones. En este caso, además, lo de “trabajo ajeno” es más literal que nunca porque se trata de una creación digital de Iam Visual (@iamVisualVFX). El VFX ya nos da una pista de por donde van los tiros. Los VFX, o efectos visuales, son las técnicas utilizadas en la postproducción de cualquier contenido audiovisual, para crear o manipular imágenes que serían difíciles o imposibles de capturar con métodos tradicionales de grabación. Iam Visual no lo esconde en ningún momento. Es más, su vídeo es etiquetado en Youtube como Proyecto de fin de semana divertido - OVNI 😱 y fue subido al canal el 24 de septiembre de 2024 desde Ontario (Canadá) donde reside el artista visual.

El Mare Crisium tiene 144 mil Km cuadrados, el objeto tendría que ser gigantesco Espacio Misterio

Ese mismo día, sube una versión short con el título de “Objeto volador no identificado” que es la que se viraliza sin el contexto. Y la creación digital pasa a ser un ovni “real” saliendo de un cráter lunar. Creemos que se trata del Picard, cráter de impacto localizado en la parte occidental del Mare Crisium en la parte este-noreste de la cara visible de la Luna. El Picard tiene un diámetro de 23 Km. por lo que para que el objeto que despega de su interior sea visible desde la Tierra debería ser gigantesco, basta ver la sombra que proyecta sobre la superficie. Hay otra cosa que delata que es una creación digital y es la forma en la que desaparece bruscamente no del encuadre sino como un fundido. Es, como definió el artista visual, "un divertido proyecto de fin de semana" que muchos toman por auténtico y, por lo tanto, ayuda a confundir a la opinión pública. Iam Visual, además, no ha obtenido los réditos de su creación sino que lo han hecho otros quienes además incorporaron cierta mala fe para engañar... y luego nos acusan a nosotros del clickbait.