Detienen al Juez Charles Pitto en Gibraltar por supuesta exhibición pública de sus genitales

Según informó la televisión pública gibraltareña GBC, el arrestado es el juez Charles Pitto, de 62 años, se enfrenta cargos por supuesto exhibicionismo en un lugar público.

Aunque la noticia se hizo pública recientemente, el incidente en cuestión ocurrió hace aproximadamente una semana, y la detención se efectuó el pasado martes. Según los informes policiales, el juez Pitto ya se encuentra en libertad bajo fianza.

El presidente del Tribunal Supremo, Anthony Dudley, emitió un comunicado en el que confirmó la detención, agregando que se abstendría de hacer más comentarios hasta que la investigación esté concluida.

"El Sr. Charles Pitto, Magistrado Stipendiary y Forense, es objeto de una investigación policial por alegaciones en su contra. En ese sentido, sería inapropiado hacer más comentarios mientras la investigación está en curso. Mientras tanto, el Sr. Pitto no ejercerá ninguna de las funciones de los diversos cargos judiciales que ocupa y he solicitado a la Comisión del Servicio Judicial que inicie un proceso disciplinario. Las operaciones diarias de los Tribunales de Magistrados y del Forense no se verán afectadas."