EEUU elabora una cerveza con agua de las duchas y los lavabos

Ni el aroma, ni el color, ni el regusto del lúpulo o la malta. Cuando hace varios meses, las compañías Epic Cleantec y Devil´s Canyon Brewing se unieron para crear una nueva cerveza, decidieron innovar en otro aspecto de la bebida: el agua. En lugar de recurrir a fuentes tradicionales como manantiales o glaciares, estas empresas optaron por utilizar aguas residuales grises, es decir, las provenientes de las duchas, lavabos y lavadoras.

El resultado fue la sorprendente cerveza "Epic Onewater Brew", una Kölsch elaborada con miles de litros de agua reciclada recogida de un edificio en San Francisco. Aunque inicialmente esta cerveza no estaba destinada a la venta debido a restricciones normativas, se convirtió en un exitoso "esfuerzo educativo" que llamó la atención de medios como The New York Times y The Guardian y recibió una tremenda respuesta del público.

¿Pero por qué apostar por agua de duchas y lavabos para elaborar cerveza? Detrás de esta iniciativa no hay una mera extravagancia gourmet, sino un enfoque tecnológico y una profunda conciencia medioambiental. Epic Cleantec, normalmente dedicada al tratamiento de agua para usos no potables, diseñó un sistema para recolectar y purificar aguas grises y de lluvia en un lujoso edificio de apartamentos en San Francisco llamado Fifteen Fifty. Este sistema permitió reciclar 28.400 litros de aguas grises diariamente, generando ahorros significativos en servicios públicos para el promotor del edificio.

El proceso de tratamiento de las aguas residuales es complejo e incluye varias fases de prefiltración, ecualización, tratamiento biológico, filtración con membrana y desinfección con luz ultravioleta y cloro. Aunque el agua reciclada no está destinada al consumo humano, su uso en la reutilización no potable, como en cisternas de inodoros, demuestra su versatilidad y beneficios medioambientales.

La elección de la cerveza como producto demostrativo no fue casual. Beber un vaso de agua de ducha reciclada puede generar rechazo, pero presentarla como una cerveza brinda una perspectiva más atractiva y supera el "factor repugnancia". De hecho, varias ciudades, incluyendo San Francisco y Scottsdale, han promovido iniciativas para que cervecerías produzcan bebidas con agua reciclada, destacando su seguridad y pureza.

La sostenibilidad y la disponibilidad de recursos hídricos son los principales impulsores de esta audaz iniciativa. California ha experimentado históricas sequías, lo que ha llevado a la necesidad de controlar el consumo de agua. Epic Cleantec busca cambiar la forma en que los edificios utilizan el agua, destacando la importancia de la reutilización y presentando la cerveza "Epic Onewater Brew" como un ejemplo de la próxima frontera en el reciclaje de agua.