Bombazo de O2: lanza su tarifa más potente, con Netflix y Movistar Plus+ incluidos

O2 acaba de lanzar la tarifa más completa de toda su historia. Este nuevo plan cuesta 56 euros al mes e incluye fibra óptica de 1 Gb, móvil 5G+ con 375 GB, fijo con llamadas ilimitadas y, además, suscripciones a Movistar Plus+ y Netflix. Más allá de las prestaciones de conectividad, como la velocidad de fibra o los gigas del móvil, destaca por no tener permanencia, ofrecer instalación gratuita y contar con 5G+, una versión mejorada del 5G que actualmente solo está disponible en pocas operadoras.

La tarifa ya está disponible para contratarse. De este modo, la filial de Movistar amplía su oferta con una tarifa premium que incluye todo lo necesario para el hogar, además de dos plataformas de streaming. A continuación, desglosamos todos sus apartados para analizarla en detalle.

Todo esto por 56 euros

Estas son todas las condiciones y prestaciones de la tarifa:

Fibra óptica simétrica de 1 Gb.

Línea móvil 5G+ con 375 GB.

Teléfono fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles.

Suscripción a Netflix Estándar con anuncios.

Suscripción a Movistar Plus+.

Sin permanencia.

Router gratuito.

Instalación gratuita.

O2 se posiciona como una operadora premium, lo que significa que sus precios no son tan competitivos como los de compañías low-cost como Finetwork o Simyo. Sin embargo, ha ajustado al máximo el precio de esta tarifa teniendo en cuenta todo lo que incluye. Además, al ser una operadora premium, no exige permanencia, no cobra el router y ofrece instalación gratuita y personalizada, con un servicio de atención al cliente bien valorado.

En cuanto a las prestaciones de la tarifa, 1 Gb es una velocidad muy alta, suficiente para realizar cualquier tarea en Internet sin inconvenientes, incluso si hay varios usuarios conectados en casa. Esta conexión se complementa con un teléfono fijo que permite realizar llamadas ilimitadas tanto a móviles como a otros fijos.

Por otro lado, la línea móvil ofrece 375 GB, lo que equivale prácticamente a tener datos ilimitados, ya que consumir esa cantidad resulta poco probable. Además, la tecnología 5G+ garantiza mejor velocidad y estabilidad que el 5G convencional, una característica que solo ofrecen Movistar, Orange y O2.

La tarifa también incluye acceso a dos servicios de streaming:

Movistar Plus+ : una de las mejores plataformas del mercado gracias a su variada oferta de contenido que abarca cine, series, documentales y fútbol. De forma independiente, su precio es de 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año.

Netflix Estándar con anuncios: esta versión cuesta 6,99 euros al mes si se contrata por separado. Permite visualizar contenido en dos dispositivos simultáneamente, descargar series y películas, y ofrece una resolución máxima de 1080p (Full HD). Si quieres saber más sobre el catálogo de Netflix o sus planes, pulsa este enlace.

