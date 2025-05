Un propietario se encuentra con esto al desalojar a un okupa de su vivienda: “No tengo palabras”

La inquiokupación es la forma de okupar más utilizada en España desde hace algún tiempo. Los inquiokupas son aquellos inquilinos que, con un contrato de alquiler en vigor, dejan de pagar la renta en algún momento y se niegan a abandonar la propiedad, es decir, los inquilinos morosos. Al haber un contrato previo no se considera okupación delictiva y además, no pueden favorecerse de la nueva reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos.

Los okupas conocen la ley a la perfección y a veces presentan contratos falsos para evitar el desalojo. Además, los inquiokupas, como cualquier persona, están protegidos por el Real Decreto 11/2020 que impide el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Sin embargo, aunque con mucho esfuerzo y tras largos procesos judiciales, muchos propietarios consiguen recuperar su vivienda, como finalmente le pasó a Manuel en A Coruña. Telecinco reveló su historia en el programa 'Vamos a ver' y es completamente dramática.

Un sufrimiento que no tiene fin

Manuel es una persona mayor que decidió alquilar su vivienda, nada ostentosa. Sin embargo, el inquilino dejó de pagar en un momento puntual y acabó acumulando una deuda de más de 12.000 euros. Según se iban dando los impagos, empezó a investigar. El inquilino moroso era una persona joven y Manuel define así su situación en el mencionado programa: "Sabemos que tiene un trabajo estable, era una persona culta, pero dejó de pagar. Hasta que nos encontramos con este problema, era una persona que vivía sola". Tras mucho esfuerzo y teniendo que acudir a una empresa de mediación, consiguió recuperar la casa en el barrio de los Rosales. Sin embargo, al hacerlo se encontró con una amarga sorpresa: había 900 kilos de basura por la casa.

Una casa convertida en un vertedero

Sí, no es un error, la casa tenía casi una tonelada de basura cuando la recuperó Manuel. Antón López, el reportero que entró en la casa no se podía creer lo que estaba viendo: "De verdad que yo no vi esto en mi vida. Me faltan palabras para describir la sensación. Son montañas, yo creo que hay depósitos de basura con menos basura que la que hay aquí", explicaba mientras portaba una mascarilla y un traje EPI. Las imágenes son difíciles de entender, pero tienen una explicación: el inquiokupa sufre Síndrome de Diógenes.

Pese a ello, las imágenes son muy duras de ver y no se comprenden porque parece difícil que una persona que vive sola consiga averiguar tantos residuos. Todo estaba manchado, había torres de residuos por todas partes y hasta las paredes y el techo se veían en mal estado. Las imágenes más duras son las del servicio: "Donde se lavan las manos es un vivero de bichos", comentaba el reportero, que no quería ni siquiera mostrar el lugar.

La emoción de Manuel

El propietario apenas podía contener las lágrimas mientras hablaba con el periodista: "Ver tú casa, que has comprado, que has pagado, y encontrártela así es muy fuerte. Hemos salido a las escaleras y he tardado 24 horas en recuperarme un poco", comentaba entre lágrimas. La única solución para volver a hacer habitable la casa, en la que parece imposible que alguien pudiera estar viviendo es contratar a una empresa de limpieza.

Manuel explicaba que esta situación supone un gran contratiempo para él, pero que se ve obligado a afrontarla: "Ahora me toca gastarme el dinero que no tengo para dejarla como estaba. Voy a limpiar y lo voy a recuperar porque es propiedad mía. Creo que la basura la traía de fuera porque una persona no es capaz de generar tanta basura". Esto demuestra que el problema no es solo recuperar la casa, sino el estado en el que uno lo hace. Hay inquilinos que hasta las han incendiado antes de abandonarlas y no es el primer caso con gran cantidad de basura.