Escupen en la cara a un joven por vestir con un traje de flamenca en la Feria de Abril de Sevilla

Paco Abreu, un influencer de Almonte (Huelva) con 78 mil seguidores, ha denunciado en sus redes sociales lo que le ocurrió durante la Feria de Abril en Sevilla, tras acudir vistiendo un traje de flamenca para cumplir "uno de los sueños de su vida".

A través de un vídeo, el joven cuenta que mientras regresaba del Real con sus amigos "después de un día espléndido de pasarlo bien", fue blanco de insultos y burlas por parte de un grupo de jóvenes "bebidos". El incidente escaló cuando uno de ellos decidió escupirle en la cara y seguidamente salir corriendo.

A pesar del "shock" inicial, optó por evitar una confrontación física cuando sus amigos quisieron defenderle. "Yo les dije no os metáis, yo prefiero quedarme con el escupitajo pero que no pase nada más grave". En cambio, ha compartido su experiencia en las redes sociales para visibilizar y condenar este tipo de ataques contra el colectivo. "Si me pasa, por supuesto que lo voy a contar y luchar contra ello. Gracias a personas como yo que hablan de estas cosas, hay evolución", decía contestando a los usuarios "inhumanos" que habían criticado su testimonio.

En un segundo vídeo compartido con sus seguidores, el influencer contaba su determinación de no dejarse amedrentar por lo sucedido. Al día siguiente, desafiando a quienes intentaron burlarse de él, volvió a la Feria enfundado en otro traje de flamenca. "Estaba triste en mi casa, apalancado, no era capaz de arreglarme y al final he dicho mira me voy a calzar un vestido de mi madre y me voy a la feria a pasármelo bien. No a estar pendiente de que uno u otro me mire mal".