Una española desvela el peculiar método chino para encontrar pareja

En las últimas horas, un vídeo subido por una joven española llamada Claudia ha causado sensación en TikTok al mostrar de manera divertida y curiosa cómo los chinos buscan pareja en un parque los domingos.El vídeo acumula más de 3 millones de visualizaciones, generando todo tipo de reacciones y comentarios entre los usuarios de la popular plataforma.

En el vídeo, Claudia narra como la población china acude a un parque con descripciones detalladas para encontrar a su futura pareja. "En este parque los domingos, la gente viene aquí con sus descripciones para buscar marido o mujer. Ponen la edad que tienen, lo que buscan, que ganan al año, a qué se dedican y también lo que buscan en su marido o en su mujer", explica la joven española con humor.

La grabación muestra a algunos de los candidatos que buscan el amor en este particular parque. "Este chico es ingeniero aeroespacial y gana 300.000", dice Claudia mientras muestra la información escrita en una de las hojas de papel.

Otra descripción que destaca en el vídeo es la de una mujer nacida en el año 94, bastante alta, ingeniera y con un salario de 20.000 al año. La diversidad de perfiles es evidente, y Claudia no pierde la oportunidad de comentar las peculiaridades que encuentra en cada uno de ellos.

Incluso hay un hombre del año 86 que se describe como ingeniero, ganando la asombrosa cifra de 1 millón al año. En su descripción, no solo incluye sus datos personales, sino que detalla que tiene un piso de tres habitaciones y dos baños. La sorpresa y la hilaridad de Claudia ante estas particularidades se reflejan en sus expresiones y comentarios durante todo el vídeo.

Los comentarios de los espectadores no se hicieron esperar, con respuestas que van desde la sorpresa hasta la envidia de la eficacia del método chino para encontrar pareja. "Va a tocar ir a China", comenta uno de los usuarios. Otro afirma: "Que mi madre no se entere de esto, que me lo monta mañana mismo en el pueblo donde vivo".