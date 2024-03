El exsocialista Joaquín Leguina acusa al Gobierno de "invadir" el Constitucional: "No me fío nada"

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha acusado al Gobierno de "invadir" el Tribunal Constitucional con "exministros" y "gente de confianza". Lo hacía en una entrevista durante el programa 'La mirada crítica', coincidiendo con su reciente fichaje como consejero para la Cámara de Cuentas del grupo parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.

Leguina, quien fue expulsado del PSOE en 2022 por mostrar su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, ha hecho referencia a la filtración de los datos de la Agencia Tributaria de la pareja de la presidenta madrileña para pedir que "dejen ya en paz a este hombre", al que considera que se le está "crucificando". Pedía también dejar de lado a la mujer de Sánchez por sus vínculos con Air Europa, argumentando que de esto se debe encargar el juzgado.

Sobre el 'caso Koldo', el exsocialista ha señalado la lógica detrás de la persistencia del Partido Popular. "Realmente yo me he quedado de piedra al ver cómo en una época tan mala para España y con miles de muertos se dediquen a transitar unas mascarillas hacia los hospitales y hacia las farmacias. ¿Cómo se puede ser tan despiadado para sacar dinero sucio de ahí?", preguntaba, cuestionando la moralidad de sacar provecho económico en momentos de crisis sanitaria y advirtiendo sobre las consecuencias legales que podrían derivarse de estas acciones. "Al final esto estalla en manos de la judicatura".

Leguina hacía así un llamado a la confianza en el sistema judicial, defendiendo que son los jueces quienes tienen el conocimiento y la autoridad para abordar estos casos, e insistiendo en la importancia de mantener la "fe" en las instituciones.

En cuanto a la cuestión catalana, ha compartido su escepticismo respecto al sistema bilateral propuesto para la comunidad, considerándolo "bastante inviable". Aún así, consciente de que cosas que inicialmente se consideraban también improbables se han hecho realidad, añadía: "La amnistía también lo era y ha terminado en una ley que acabará en el Tribunal Constitucional". Un Constitucional del que Leguina desconfía por considerarlo "invadido por el Gobierno", con exministros y gente de confianza de Pedro Sánchez: "No me fío para nada de Conde Pumpido y no es de ahora, sino de bastante atrás".