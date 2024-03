Frank Cuesta carga contra Ibai Llanos por su físico: “Déjate de victimismos y baja 40 kilos”

El herpetólogo y aventurero Frank Cuesta ha desatado una intensa controversia en las redes sociales al dirigir críticas directas al streamer Ibai Llanos por su peso y su aparente falta de motivación personal. En un vídeo compartido por el youtuber Javi Oliveira, quien acompañó a Cuesta en una expedición en Tailandia, el aventurero arremetió sin reservas contra Llanos, instándolo a dejar atrás las excusas y a tomar medidas concretas para mejorar su salud y su condición física.

Las declaraciones de Cuesta fueron contundentes: “Ibai, hazlo. Te digo una cosa, tienes pasta, tienes gente que te puede llevar las cosas. Déjate de putas excusas y de putos victimismos y baja 40 kilos”, dijo al streamer. Cuesta argumentó que todos enfrentan desafíos en la vida y que superar esos obstáculos requiere determinación y acción: “Todos hemos tenido problemas. Hay gente que hemos tenido cáncer, nos han dado dos meses y hemos dicho ‘no nos vence’. Déjate de hostias y cógete a un tío que sea un hijo de perra para que te quite todo lo de la nevera, que te quite todo, que te tenga esposado, que por las noches te encierre en una habitación hasta que se te quite el hambre”. Además, sugirió que una vez que Llanos alcance su objetivo de perder peso, lo celebre públicamente en las redes sociales: “Bajas 40 kilos, te quitas la camiseta y haces así (sacas el dedo) a todo el mundo”, bromeó.

Hasta el momento, Ibai Llanos no ha respondido públicamente a las críticas de Cuesta, aunque se espera que aborde el tema en una transmisión en vivo en su canal de Twitch. Por otro lado, Oliveira agregó un tono más ligero al mencionar en broma la posibilidad de filtrar un vídeo comprometedor de Llanos si no cumple con su objetivo de pérdida de peso. ¿Aceptará el reto el streamer?