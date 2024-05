Gonzalo Bernardos critica a los jóvenes por su incapacidad de ahorrar: "No pueden pegarse la vida padre"

El economista Gonzalo Bernardos ha lanzado duras críticas hacia los jóvenes por su incapacidad para ahorrar y adquirir vivienda, argumentando que muchos de ellos llevan un estilo de vida incompatible con el ahorro. El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona señaló en laSexta Xplica que ahorrar "cuesta esfuerzo" y que es incompatible con "pegarse la vida padre".

Bernardos puso como ejemplo a un joven que quiere ahorrar para comprar una vivienda, al que ha felicitado, porque normalmente el joven promedio se toma "tres vacaciones, come en restaurantes dos o tres veces por semana y disfruta de fines de semana fantásticos". Según él, esta forma de vida demuestra una falta de sacrificio necesaria para poder ahorrar y eventualmente adquirir una propiedad. "Aquí lo que sucede es que el sacrificio se ha perdido en una sustancial medida", ha comentado, generando malestar entre otros colaboradores del programa.

El economista también ha señalado una diferencia generacional en el gasto. "En este país, la gente mayor no gasta porque, aunque no tienen futuro, creen que van a vivir como Matusalén. En cambio, los jóvenes tienen futuro, pero gastan como si no hubiera ninguno", ha explicado Bernardos.

La sindicalista Afra Blanco, "alucinada" y presente en el mismo debate, ha discrepado fuertemente con las afirmaciones de Bernardos. Blanco argumentó que la dificultad para acceder a la vivienda y la capacidad de ahorro no es simplemente un problema generacional, sino una "lucha de clases". "No es una cuestión de que los jóvenes gasten demasiado, sino de que hay tres generaciones que no tienen propiedad", dijo Blanco.

Destacó además que la formación sigue siendo un factor importante para mejorar las condiciones laborales y salariales, pero señaló una creciente desigualdad en la distribución de la riqueza en España. "Nuestra riqueza debería de haber crecido un 3,9%, pero el 60% de la población no ha visto crecer su riqueza, mientras que el 10% más rico ha aumentado su riqueza en más de un 11%, y el 10% más pobre ha perdido el 25% de su riqueza", explicó. "¿Cuál es la radiografía de ese último 10%?", analizó, añadiendo que la fata de propiedad es hoy en día la mayor problema de desigualdad.