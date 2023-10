Iglesias pide 50.000€ a los españoles para mandar a sus periodistas a cubrir la guerra en favor de Palestina

A lo largo de esta semana, la postura de Podemos en el conflicto entre Israel y Palestina ha ido intensificándose, generando un choque diplomático que el actual gobierno en funciones intenta minimizar. Este incidente amenaza con exponer la división interna del Gobierno, especialmente en cuestiones de política exterior, algo que ha sido una preocupación persistente durante toda la legislatura, sobre todo en situaciones internacionales complejas como la guerra en Ucrania o la postura española respecto al Sáhara Occidental. Mientras tanto, Podemos trata de sacar rentabilidad política de su posición propalestina, tradición en la izquierda pero distinta a la adoptada por el PSOE como partido de Gobierno. Esto sucede en un momento en que Podemos se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a su enfrentamiento con Sumar, además de la posibilidad real de que pierdan su representación en el próximo Gobierno de coalición.

En este momento de incertidumbre política para el partido morado, el que fue líder del partido y vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, ha realizado un comunicado en redes que no ha dejado indiferente a sus seguidores. En él pide 50.000 euros para poder mandar a Palestina a su propio equipo de periodistas y así "Ser tus ojos y tus odios en Palestina"

En el comunicado explican que ya cuentan con el equipo al que enviaran a Palestina, el cual tiene "mucha experiencia profesional": "Tenemos ya a un equipo preparado, un redactor y un cámara con mucha experiencia profesional. Han cubierto ya varias guerras: cubrieron la guerra de Libia, la guerra de Siria, han estado ya en Palestina, han estado cubriendo también la guerra de Ucrania, han estado en el Sahara y queremos que puedan cubrir lo que está ocurriendo en Palestina, desde lo más cerca posible de Gaza: desde Egipto, desde el Líbano, desde Israel".

Tras la introducción, pide 50.000€ para que su equipo vaya "en unas condiciones dignas": "Están ya preparados para marchar, pero necesitamos tu ayuda. Normalmente los medios de comunicación lo que utilizan es a profesionales a los que pagan cantidades irrisorias como freelance por cada pieza que envían. Nosotros no queremos trabajar así, queremos que nuestro equipo vaya con condiciones profesionales dignas y con todos los elementos que tengan que ver con su seguridad, cubiertos. Hemos calculado que eso cuesta 50.000€. Depende de vosotros y de vosotras que podamos enviar a ese equipo lo antes posible."

Finaliza diciendo "Queremos ser tus ojos y tus odios en Palestina. Si quieres hacerlo posible, participa pinchando en este crowdfunding especial para que Canal Red pueda cubrir lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Palestina con un equipo propio. Gracias"

Las respuestas no han tardado en llegar. Un usuario en X (anterior Twitter), comentaba: “Quieres que te demos dinero para mandar gente allí a contarnos lo que pasa de manera sesgada y siempre favorable a vuestra ideología”. Otro decía "Si eres tú el que lo cuenta son todo mentiras".

"Si quiero mentiras, le pregunto a Sánchez, gracias" afirmaba otro. "No gracias, no hace falta más desinformación y comentaristas parciales", explicaba otro usurario. Otros también se han preguntado por qué sólo menciona Gaza "Sólo ves Palestina no? No quieres ver Israel porque se te cae el discurso de odio, no quieres ver cómo muchas personas mayores se quedan en sus casas y no pueden llegar al refugio cuando caen los bombardeos de Hamás".