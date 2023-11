Leticia Sabater sorprende con un estrafalario villancico para dar comienzo a la Navidad

En su ya tradicional cita anual, la polifacética cantante española Leticia Sabater ha lanzado su último villancico, sorprendiendo a sus seguidores con una nueva interpretación del clásico "Last Christmas" de Wham.

El vídeo musical, que se ha vuelto viral en las redes sociales, presenta a Sabater en un peculiar encuentro con un Papá Noel que está "de baja por ansiedad". En un giro inesperado, la artista ocupa el lugar del querido personaje navideño con resultados hilarantes y desiguales.

Ataviada con una vestimenta que destaca por su excentricidad, Leticia Sabater lleva a cabo su propia versión única del tema, plagada de frases como "Esta Navidad me comeré a un pibón". El estribillo, lejos de la emotividad del original, se convierte en un pegadizo "Last Christmas, te di mi corazón, y cuando me desperté, rompiste mi adiós".

La propuesta de Sabater ha generado reacciones encontradas entre los fanáticos y críticos de la artista, pero indiscutiblemente ha logrado captar la atención del público. Con su estilo característico y su sentido del humor peculiar, Leticia Sabater demuestra una vez más que sabe cómo imprimirle su sello personal a cualquier clásico, convirtiendo la Navidad en un espectáculo.