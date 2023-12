Madre e hija se llevan una sorpresa al descubrir lo que hay dentro del calendario de Adviento

Una madre y su hija se han convertido en sensación viral en TikTok después de subir un vídeo que ha acumulado más de 1 millón de visualizaciones. En el vídeo, ambas protagonistas compartieron su experiencia al abrir el calendario de Adviento, esperando encontrar deliciosas sorpresas, solo para descubrir que el calendario ¡estaba completamente vacío!

El vídeo comienza con la madre abriendo emocionada la primera ventana del calendario. Sin embargo, la sorpresa no fue lo que esperaban. Al abrir la ventana, la madre se encuentra con un vacío total y exclama: "No hay nada, ¿pero qué timo es este?".

La hilaridad aumenta cuando la hija, al percatarse de la situación, le señala a su madre: "Has comprado uno para hacerlo". La madre, finalmente comprendiendo la situación, estalla en risas, mientras ambas comparten un divertido momento juntas.

La hija, entre risas, comenta: "¿Me estás diciendo que he estado esperando todos estos días el calendario de adviento para que esté vacío?". La complicidad y el humor entre madre e hija se vuelven evidentes mientras continúan riéndose de la situación inesperada.

El vídeo ha generado una oleada de comentarios entre los usuarios de TikTok. Algunos han compartido experiencias similares: "Mismas vibes que cuando mi tía le compró a mi prima un calendario de adviento de gatos, pensando que traía chocolate y lo único que tenía era pienso".

Otros elogian las risas contagiosas de madre e hija, como: "Lo más bonito son las sonrisas que te has llevado con ella, jaja me encanta", o expresiones como "No puedo con su risa JAJAJAJA" y "Me parto, no dejo de llorar jajaja".