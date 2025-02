MarSenses Hotels & Homes, primera cadena hotelera en adherirse a la FELGTBI+

MarSenses Hotels & Homes ha firmado el pasado 24 de enero su adhesión a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+). Una acción que supone el compromiso real por parte de la cadena balear en la protección de los derechos del colectivo en sus centros de trabajo, apostando por la formación y la educación de las personas que conforman sus plantillas. Un paso más en la creación de espacios laborales seguros y libres de discriminación por orientación afectivo-sexual, identidad y/o expresión de género y características sexuales.

A este respecto, gracias al programa estratégico Empresas por la Diversidad (EMIDIS) y su diagnóstico de la gestión de la diversidad e inclusión LGTBI en la empresa, la compañía hotelera podrá obtener una foto actual de su situación en relación a las medidas y políticas de promoción de la diversidad sexual y de género que lleva a cabo y medidas de mejora en el caso de ser necesario.

Tal y como comenta el Director General de MarSenses Hotels & Homes, Rodrigo Fitaroni, “Para una completa, y real, inclusión LGTBI+ en empresas es necesario seguir formando y sensibilizando a las plantillas”, por lo que la apuesta de MarSenses Hotels & Homes y la FELGTBI+ a través de formaciones sobre conceptos básicos, comunicación inclusiva, personas aliadas, atracción y retención de talento diverso, espacios seguros y no discriminación, es “el tándem perfecto que toda empresa debería contar”. Una iniciativa que, a su vez, es pionera en el sector turístico, lo que marca un hito para MarSenses Hotels & Homes, que se convierte en la primera cadena hotelera en adherirse a la organización referente en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGTBI+.

Yes we trans

MarSenses Hotels & Homes, por su parte, a través del programa ‘Yes We Trans’, se une a empresas decididas a generar oportunidades de inserción laboral de un colectivo que en la mayoría de las ocasiones no cuenta o no habla de su identidad en sus puestos de trabajo por miedo a represalias o discriminación. A través de este programa, la FELGTBI+ facilita una serie de perfiles profesionales de personas trans quienes optan a un puesto en la empresa.

Al mismo tiempo, se ofrecen recursos formativos y de sensibilización sobre las realidades trans para que sean referentes de diversidad e inclusión a nivel corporativo y social.

Un colectivo castigado en el ámbito laboral por valores sociales arraigados en el pasado, sin importar el valor de las personas. A este respecto, cabe destacar que el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación a la hora de buscar trabajo, e incluso la mitad de las mujeres trans, el 47%, ha sufrido discriminación en el trabajo, simplemente por ser ellas mismas.