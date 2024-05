Una mexicana critica la falta de opciones en festivos y domingos: "¿Qué hace un español?"

La influencer mexicana @harper.mg1, quien actualmente reside en Madrid, ha expresado abiertamente su descontento con los festivos, domingos y puentes en España a través de un vídeo subido en su cuenta de TikTok que se ha vuelto viral. La frustración de la creadora de contenido se centra en la imposibilidad de llevar a cabo una de sus actividades favoritas: ir de compras.

Con franca sinceridad, la influencer declara: "Odio los puentes y los domingos en España. Yo entiendo que aquí no se explota al trabajador y la neta -la verdad- felicidades, qué gran avance como sociedad, pero qué hago, a mí no se me ocurre nada mejor que hacer un día de puente o un domingo que irme de compras".

Además, plantea una interrogante que refleja su desconcierto: "Y entiendo la lógica, porque es el día del trabajador y los trabajadores no están trabajando, pero ¿qué se hace? Qué haces, ¿ir a caminar?" Aquí, la influencer manifiesta su dificultad para comprender qué actividades alternativas se pueden llevar a cabo en esos días en los que las tiendas y establecimientos comerciales permanecen cerrados. Finalmente, expresa su consternación al constatar que incluso los supermercados y su gimnasio están cerrados, lo que agrava su percepción de que "todo está cerrado".