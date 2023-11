Una mujer explica por qué "los gallegos son unos tristes"

En un divertido y auténtico vídeo que se ha vuelto viral, una mujer gallega ha decidido abordar el estigma de que "los gallegos son unos tristes". Con una mezcla de humor y autenticidad, Olivia, la protagonista del vídeo, enfrenta el mal tiempo con una actitud que ha conquistado las redes sociales.

En el vídeo, Olivia comienza explicando el estereotipo de que los gallegos son considerados tristes, pero rápidamente desafía esta idea con su peculiar sentido del humor. "No si os parece vamos a estar todo el día de cachondeo con el tiempo que tenemos.", comenta mientras camina bajo fuertes vientos y duras condiciones climáticas.

El vídeo ha ganado rápidamente popularidad, acumulando más de 500 mil visualizaciones en poco tiempo. Los comentarios no se hicieron esperar, con usuarios de todas partes del país y del mundo expresando su aprecio por la actitud de Olivia. "Creo que todo el norte damos like a este vídeo", comenta un usuario. Una andaluza muestra admiración al decir: "Como andaluza os admiro, yo no podría vivir allí". Un gallego agrega con humor: "Bastante buen humor temos".