Padre se suscribe al OnlyFans de su propia hija sin saber que era ella

Con 7 millones de reproducciones en TikTok, un vídeo cuenta la experiencia de una joven al enterarse de que su padre estaba suscrito a su cuenta de OnlyFans, un servicio de suscripción de contenido erótico.

El vídeo comienza cuando el tiktoker Andy Torpoco, conocido por ir entrevistando a gente por la calle, le pregunta a la joven: "¿Qué es lo peor que te ha pasado en toda tu vida?". Inmediatamente, la chica empieza a relatar la historia con todo tipo de datos e incluso fechas: "Hará unos seis o siete meses me abrí una cuenta de OnlyFans donde subía fotos y me llegó un suscriptor que yo veía que me pagaba mucho mucho por cada foto".

El entrevistador, sorprendido, le pregunta cuánto es mucho. Ella responde que por una foto le llegaba a pagar mil o incluso mil quinientos euros.

Continúa explicando que las fotos que publicaba en esta plataforma eran solo de cuerpo, en ningún caso se le veía la cara, evitando así que la pudieran reconocer.

Después de un tiempo, el hombre le escribe para quedar y por necesidades económicas ella acepta. "Necesitaba dinero y llegue a quedar con él. ¿Pero a qué no sabes quien era?", le pregunta al tiktoker. "¿Quién?", responde él. Y entonces ella dice: "Mi padre".

El entrevistador no puede contener su sorpresa y atónito le vuelve a preguntar si es cierto que era su padre. Entonces ella explica qué pasó después: "Quedamos aquí en Sol. Yo esa tarde le había dicho a mi padre que me iba a dar una vuelta sola y me dijo mi padre 'vale yo ahora voy para el centro', pero yo no me imaginaba que fuera él", dice.

Cuando le ve, decide escribirle un mensaje al supuesto hombre con el que había quedado para corroborar como iba vestido: "Me describió como iba vestido y justo iba como mi padre. Me quedé mirándole y me fui".

Son muchas las reacciones de usuarios que han dejado más de 6000 comentarios. La mayoría de ellos advierten de la poca credibilidad de la historia, cuestionando asuntos como "¿Y no la reconoció por su tatuaje?" o "¿Y porqué estaba necesitada de dinero si dice que le pagaba mucho dinero?". Aunque hay otros que se lamentan de lo horrible de la situación, asegurando que si les pasase algo así "no pararían de llorar".