Presentes en todas las etapas de la asistencia

La sostenibilidad es un valor sobre el que en los últimos tiempos se está poniendo el foco en todas las áreas de la vida, entre ellas la tecnología sanitaria.

Y es que con el concepto de sostenibilidad se ha pasado, como suele decirse, de un «nice to have» a un «must». No ser sostenible ya no es una opción. «En BD, entendemos este concepto desde una doble vertiente: tanto desde la propia viabilidad del sistema –a la que contribuimos al trabajar sobre los pilares de seguridad de pacientes y profesionales y eficiencia–, como por las condiciones y criterios medioambientales y responsables que implementamos en todo lo que hacemos», asegura Lourdes López, directora general de BD en España y Portugal.

Lourdes López, directora general de BD en España y Portugal BD

Para alcanzar este objetivo aportan su granito de arena para dar respuesta a algunos de los retos que existen. «Por un lado, con el diseño y desarrollo de soluciones que contribuyan a lograr un sistema sanitario viable, eficiente y seguro para quienes transitan por él: pacientes y profesionales. Por otro, implementando medidas en nuestros procesos productivos que, a su vez, los hagan más sostenibles», continúa López.

En reconocimiento a esta labor A TU SALUD ha hecho entrega del Premio a la Compañía líder en tecnología sanitaria sostenible y eficiente a BD, un galardón que, como asegura López, siempre es motivo de orgullo y agradecimiento y, en este caso, viene a reafirmar, además, su compromiso con nuestro sistema sanitario: velar por su sostenibilidad. Porque ser sostenibles es una forma más de cuidar de la salud, tanto del planeta, como de las personas. «El premio pone en valor el trabajo que llevamos a cabo en BD: más de 125 años de historia –de los cuales, más de 45 en España– en los que nos hemos anticipado a retos en salud, desarrollando innovación que responde a nuevas necesidades, pero, también, sabiendo dar respuesta de forma urgente cuando estas eran impredecibles, críticas y que amenazaban la salud global en todo el mundo, como sucedió con la pandemia del coronavirus», continúa López.

Entre las acciones que han llevado a cabo hasta ahora para conseguir y mejorar esa sostenibilidad destaca su estrategia 2030+: «Aunque nuestro compromiso con la sostenibilidad no es nuevo –algunas iniciativas ya se pusieron en marcha hace casi dos décadas–, nuestro presente y futuro convergen en nuestra estrategia de sostenibilidad 2030+, una hoja de ruta que, señalando retos en la industria de la tecnología sanitaria, se centra en cinco áreas de impacto, integradas en nuestra estrategia comercial a todos los niveles, para abordar cuestiones relevantes que afectan tanto a la sociedad como el planeta». Y es que para hacer realidad el concepto de salud sostenible, ven necesario prestar atención a elementos como son el cambio climático, el impacto de nuestros productos, una cadena de suministro responsable y la salud de las personas y nuestro entorno. Todos ellos, demás, acompañados de una transparencia que haga más fiables y medibles los resultados.

"Nuestros productos están hechos para mejorar la eficiencia de los procesos"

Con todo ello han conseguido mejorar la eficiencia, como asegura López. «Realmente, nuestros productos están diseñados y creados para contribuir a mejorar la seguridad y la eficiencia de los procesos y, con ello, lograr ahorrar costes al sistema, optimizar la gestión clínica, prevenir y reducir errores y, por supuesto, mejorar los resultados en salud de las personas. Vemos la eficiencia como uno de los pilares que contribuyen a la sostenibilidad con la que estamos comprometidos. Junto a la seguridad de pacientes y profesionales, esta se perfila como un aspecto clave que impacta positivamente en ellos y en los flujos de trabajo de los hospitales. Ofrecemos una amplia gama de productos para las distintas etapas de la asistencia sanitaria. Desde el laboratorio, pasando por la farmacia y la práctica clínica hasta llegar a la administración de fármacos. En todas y cada una de estas fases ofrecemos soluciones que contribuyen a una mejora en la eficiencia del procesos».

«Un ejemplo podría ser la gestión de la medicación conectada. Son múltiples los equipos y personas que intervienen en todo el trayecto del paciente dentro de la institución sanitaria. Disponer de procedimientos automatizados y conectados entre sí reduce el potencial número de errores en los que se puede incurrir en todo el proceso. Al ofrecer mayor precisión, además, contribuimos a reducir el desperdicio de materiales del propio fármaco. Esto tiene, por supuesto, un impacto positivo para el hospital, tanto en práctica clínica como a nivel económico pero, también, en el medioambiente al reducir los deshechos generados», concluye la directora general de BD.