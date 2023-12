'Lo que queda de mí', el nuevo tema de Íñigo Quintero tras su famoso 'Si no estás'

Íñigo Quintero, un nombre que resonaba desconocido hasta hace poco, se ha convertido en una sensación musical con el lanzamiento de su primer sencillo, 'Si no estás'. Este joven gallego de 22 años, estudiante de Educación Primaria y Psicología en Madrid, ha logrado alcanzar el número 1 en las listas de éxitos de medio planeta de manera sorprendente. La estrofa "Que no sé a dónde voy / No es real / Hace ya tiempo te volviste uno más / Y odio cuanto estoy / Lleno de este veneno / Y oigo truenos si no estás" de su primer sencillo ha conquistado tanto TikTok como Spotify, acumulando en noviembre impresionantes 28.081.507 oyentes mensuales, empatando con Rosalía y superando a Aitana por 17 millones.

A pesar del éxito arrollador, Íñigo Quintero se mantiene en un perfil bajo, rechazando entrevistas y manteniendo en misterio si su éxito encierra una carta de amor a Dios. Su entorno afirma que no busca la fama, sino simplemente crear música. Este 1 de diciembre, Quintero lanzó su segundo sencillo, 'Lo que queda de mí', que promete mostrar una faceta diferente del artista y desafiar la noción de que sea un "one hit wonder". La expectación generada por este nuevo lanzamiento demuestra que Íñigo Quintero está destinado a dejar una marca duradera en la escena musical.

El segundo sencillo de Íñigo Quintero, 'Lo que queda de mí', ofrece una mirada íntima a la experiencia del joven artista después del repentino triunfo de 'Si no estás'. En la letra, Quintero revela cómo la fama ha transformado su vida y confiesa la dificultad de adaptarse a la rapidez con la que todo ha sucedido. "No sé cómo contarte, todo esto me ha cambiado y eso que acaba de empezar", expresa en la canción. A pesar de mantener un enfoque reservado y rechazar la atención mediática, el gallego se ha convertido en una figura destacada en la música.

La expectación en torno a 'Lo que queda de mí' ha sido palpable, con la campaña de marketing prácticamente construyéndose por sí sola. Su capacidad para narrar experiencias personales a través de sus letras sugiere que estamos ante un artista que va más allá de la fama instantánea, buscando genuinamente dejar una huella duradera en la industria. A pesar de la reticencia del artista a revelar demasiado sobre su vida personal y el significado detrás de sus letras, la audiencia y la crítica están ávidas por descubrir el próximo capítulo en la carrera de Íñigo Quintero. La incógnita que rodea al joven gallego solo ha aumentado con 'Lo que queda de mí', creando un aura de autenticidad y misterio que podría convertirse en su distintivo en un panorama musical cada vez más predecible y comercial.