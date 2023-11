Rafa Latorre advierte sobre los miembros del nuevo Gobierno: "Dos de los 21 eurodiputados que rechazaron condenar la masacre de Hamás son hoy ministros de España"

El periodista Rafa Latorre ha aprovechado su diario monólogo de las ocho de la tarde para poner sobre la mesa un dato preocupante que revela la posición que mantienen nuevos miembros del Consejo de Ministros con respecto a la masacre terrorista que Hamás perpetró el pasado 7 de octubre y que arrebato la vida a más de 1.400 inocentes.

Concretamente, el director de "La Brújula" se refiere a dos nuevos ministros que hasta ahora tenían escaño en el Parlamento Europeo y desempeñaban tareas políticas en Bruselas.

El 18 de octubre el pleno del Parlamento Europeo sometió a votación la aprobación de una resolución de condena a "los infames atentados terroristas de Hamás en Israel" que reconocía "el derecho de Israel a defenderse de conformidad con el Derecho humanitario e internacional y la situación humanitaria en Gaza".

"Hay 705 europarlamentarios en Estrasburgo y solo 21 votaron en contra de la condena del Europarlamento a la masacre terrorista de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre. De esos 21, dos son hoy ministros del Reino de España", explico Latorre ante los micrófonos.

"Insisto, no es que hayan votado condenar los bombardeos o la respuesta israelí en Gaza al ataque de Hamás, es que no condenaron el brutal ataque terrorista del 7 de octubre de Hamás", subrayo, seguidamente, el periodista gallego para resaltar qué rechazaron con su voto negativo.

Los dos nuevos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez son "Ernest Urtasun y Sira Rego", ambos nombrados a propuesta de Sumar, la candidatura de la izquierda alternativa que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. "Una proporción considerable", resaltó.

"Sumar conserva su cuota de cinco ministerios, pero con distintas carteras. Mónica García, médica y madre, irá a Sanidad. Pablo Bustinduy, del primer Podemos, de estirpe política por ser hijo de ministra y de un ingeniero con una enorme importancia en el desarrollo de las Cercanías en España, curiosamente, un hombre también de una enorme valía, veremos si su hijo demuestra la misma valía en la administración del Estado", continuó repasando el conductor de "La Brújula" en referencia a las carteras que asumen desde Sumar.

"Sira Rego es la cuota de Izquierda Unida en un Ministerio de Juventud e Infancia, ¿qué clase de competencia es esa? ¿la Sanidad no se ocupa de los niños? ¿Interior no protege a los niños? ¿la Cultura no se dirige a los niños?", continuó diciendo Latorre en una reflexión en torno a la utilidad real y competencial del ministerio de reciente creación.