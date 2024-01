La respuesta de una profesora a una alumna que le envió un trabajo 15 minutos antes de las campanadas

Una estudiante, identificada en Twitter como @xairinx_, compartió el martes en esta red social el inusual momento que vivió recientemente con una de sus profesoras, causando un gran revuelo por lo particular de la situación.

Ella entregó a través de la plataforma del centro universitario su Trabajo Fin de Máster (TFM) completamente terminado el 31 de diciembre, el último día del año, como se observa en el mensaje que publicó.

Dos días después de enviarlo, recibió una inesperada respuesta por correo electrónico de su profesora que le impactó. En ella, su tutora del proyecto de final de master le confirmaba que había recibido el archivo y le adelantaba que comenzaba con su corrección. "Recibida la entrega. Me pongo a corregirla y cuando lo tenga te escribo", le dice en la primer parte del correo.

A continuación, y es lo que dejó a la estudiante atónita a la joven fue el siguiente comentario de la profesora sobre la fecha y hora de la entrega: "Si me la hubieses enviado el día 1 en vez del 31, quince minutos antes de las uvas no habría pasado nada. ¡Feliz año!".

La sinceridad y naturalidad con la que la profesora quiso reparar en las circunstancia temporal, en plena Nochevieja, en que recibió el documento de su TFM, cuando como la mayoría del país la estudiante debería estar cenando y celebrando con su familia el final del año e inicio de 2024.

La joven Airin, de hecho, admitió cómicamente que de sus palabras se deduce que cuando lo vio"dijo menuda pringada la tía esta".

La estudiante aclaró que, aunque agradecía los consejos, que no podía programar el envío por el aula virtual, y añadió que no tenía sentido hacerlo de haber podido si no tenía finalizado el trabajo para la fecha límite, que al final cumplió.

