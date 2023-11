Se retira Amadeo Lladós, el "influencer" que se reía de los mileuristas

Amadeo Lladós, conocido 'influencer' del ámbito del fitness, ha anunciado su retirada de las plataformas digitales a través de un video en su canal de YouTube, argumentando la pérdida de un propósito. Reconocido por sus discursos sobre su pasado como piloto de motociclismo y profesor de fitness, Lladós ganó notoriedad brindando consejos en sus redes, como la realización de 'burpees' y evitar el consumo de alimentos llenos de grasa, como el croissant, por lo que se hizo también muy viral.

A pesar de ser asociado con la mejora del rendimiento de deportistas en el aspecto mental, como Ferran Torres, el influencer ha expresado su falta de inspiración y ambición para seguir adelante.

Lladós compartió su desafío personal al admitir: "Siento que no tengo un propósito. Os debo ser real. Hace dos o tres días sentí que ya no tenía un propósito, que no estaba inspirado". Destacó haber alcanzado sus metas más elevadas hasta el momento, señalando que, tras alcanzar la riqueza con el fitness, su último propósito se cumplió al enseñar a otros y verlos prosperar económicamente.