Rod Stewart, Sting y Ricky Martin llegan a Starlite Madrid por Navidad

Con el mismo ADN del festival Starlite Occident celebrado en Marbella y denominado ‘el mejor festival boutique del mundo’, llega por primera vez a Madrid estas Navidades ‘Christmas by Starlite’: una apuesta de ocio inigualable que del 14 al 20 de diciembre aterrizará en la capital con grandes estrellas internacionales y una experiencia musical única, donde la ilusión y la magia no conocerán límites.

Convertido en el gran acontecimiento de la temporada, Christmas by Starlite llenará el pabellón 12 de IFEMA de toda la magia del festival boutique y su exclusivo formato, creando un universo de sensaciones fascinantes en un innovador espacio. Líder en la creación de experiencias 360, Christmas by Starlite conquistará a los amantes de la música con una emocionante propuesta de conciertos únicos, tecnología innovadora, la mejor gastronomía, after parties y mucha diversión. Una experiencia sin precedentes en la capital, donde vivir una Navidad inolvidable.

Grandes estrellas internacionales

Christmas by Starlite ofrecerá conciertos de artistas internacionales como Rod Stewart (jueves 14 de diciembre), Sting (viernes 15 de diciembre), Ricky Martin (sábado 16 de diciembre), Manuel Turizo (domingo 17 de diciembre), Lola Índigo (lunes 18 de diciembre), Carlos Rivera (martes 19 de diciembre) o Sebastián Yatra (miércoles 20 de diciembre). Una oportunidad para disfrutar en directo de estrellas mundiales más cerca que nunca.

Tras los conciertos, tendrán lugar las fiestas más canallas en el mejor ambiente nocturno. DJs y artistas como DJ Nano y su emblemática fiesta Oro Viejo (jueves 14 de diciembre), Juan Magán y su aclamado electro latino (viernes 15 de diciembre), la leyenda del house Fedde Le Grand (sábado 16 de diciembre) o la Blue Party by Michenlo (miércoles 20 de diciembre), entre muchas otras sorpresas, serán los encargados de hacer vibrar con sus sessions a Christmas by Starlite hasta el amanecer.

Christmas by Starlite llega por primera vez a Madrid Starlite

La magia de la felicidad

A esta emocionante experiencia, el domingo 17 de diciembre, Christmas by STARLITE acogerá un evento muy especial: “LA MAGIA DE LA FELICIDAD”, ofrecido por Fundación Starlite y Working For Happiness. Un taller único de la mano de reconocidos y prestigiosos ponentes que desarrollarán una jornada inspiracional con las claves y grandes herramientas para ser felices en 2024.

El taller contará con la participación de Chris Gardner (el empresario estadounidense cuya historia sirvió de inspiración para la aclamada película “En Busca de la Felicidad”) y la superviviente española Irene Villa, quienes expondrán a través de sus propias historias de superación personal el impacto que genera en nuestras vidas poner foco en la felicidad. Además, les acompañarán Margarita Álvarez (Fundadora del Instituto de la felicidad) y Ramón Martínez (médico experto en comportamiento humano), que impartirán un taller inmersivo e interactivo con las reflexiones y herramientas necesarias para trabajar la felicidad en 2024.

El espectáculo gastronómico

Christmas by Starlite destaca también como una cita imprescindible para degustar, con una apuesta culinaria que será uno de los platos fuertes de esta sublime experiencia navideña. En el espacio Gastro VIP se podrá disfrutar de una experiencia gourmet muy especial que incluye propuestas tres Estrellas Michelin elaboradas en exclusiva por maestros de la alta cocina para los paladares más sibaritas que elijan vivir la Palco Starlite Experience. Una presentación vanguardista con gran personalidad culinaria basada en la autenticidad de la mejor materia prima y los sabores estrella de cada cultura.

Una fusión de la herencia de los clásicos de la alta cocina con toques de innovación, para viajar por un mundo de sabores a través de degustaciones frías y calientes, elaboraciones bistró, showcookings, y exquisitas delicias dulces. Desde las 19:00h dará comienzo todo este despliegue gastronómico como maridaje perfecto para disfrutar de la experiencia completa Christmas by Starlite. Además, los asistentes podrán optar por una amplia variedad de irresistibles paradas gastronómicas, foodtrucks y el restaurante Ánima: la propuesta más divertida y chingona de una de las cocinas más aclamadas del mundo.

Innovación y tecnología

Pioneros en tecnología y expertos en crear experiencias inmersivas inolvidables, los conciertos de Christmas by Starlite contarán con el sistema de audio más innovador del planeta. El festival boutique Starlite Occident (Marbella) fue precursor europeo este verano en el uso de esta tecnología y su testigo lo acaba de tomar a principios de octubre el auditorio más innovador del planeta: la Sphere Immersive del Madison Square Garden (Las Vegas).

Con este revolucionario sistema de audio, Christmas by Starlite ofrecerá una experiencia sonora envolvente incomparable. La precisión de sonido dirigido a cada persona del público, independientemente de donde se encuentre, hará que disfruten de la mejor calidad de audio y al mismo volumen, sin ecos ni reflejos. La inmersión sonora permitirá al público sentirse más conectado que nunca con las estrellas.