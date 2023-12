Ryanair se ríe de los pasajeros que intentan llevar ropa sin facturar en sus vuelos

La compañía Ryanair ha utilizado su cuenta oficial para compartir un comentario humorístico acerca de la estrategia de algunos pasajeros que intentan evitar el cargo por facturar la ropa. No es la primera vez que la aerolínea utiliza sus redes sociales para "burlarse" de las numerosas críticas que suelen recibir.

En un intento de esquivar la tarifa de 70 euros por facturación de equipaje adicional, muchos pasajeros optan por llevar consigo la mayor cantidad posible de ropa puesta. Esta táctica ha llevado a que se observen imágenes curiosas de viajeros vistiendo múltiples capas de jersey o abrigos mientras esperan en las colas del aeropuerto.

En respuesta a una solicitud de un usuario que buscaba un título para unas imágenes que mostraban a modelos llevando múltiples mantas ajustadas al cuerpo como si fueran una extravagante vestimenta, la cuenta oficial de Ryanair ha lanzado un comentario que dice: "Pasajeros de Ryanair en invierno".

Esta respuesta generó risas entre algunos usuarios, pero también provocó la indignación de otros, quienes expresaron su descontento con la política de tarifas de la aerolínea. Algunos comentarios negativos incluyeron críticas como: "Siempre y cuando no cobréis 70€ por equipaje extra", "Es para que no cobréis por la ilegalidad que hacéis de cobrar por el equipaje de mano" y "Hombre, teniendo en cuenta de que dentro de poco cobrareis hasta por respirar dentro del avión, pues gracia no tiene ninguna".

A pesar de las críticas, hubo quienes siguieron el tono humorístico y admitieron que aplican la misma estrategia durante el verano con la ropa ligera.