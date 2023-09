La sorprendente convivencia de una familia de guepardos con un guardabosques

A pesar de que tiene ya tiempo, se ha vuelto a viralizar el video donde podemos ver al guardabosques durmiendo junto a tres guepardos, demostrando una asombrosa relación con estos felinos. La historia de Dolph C. Volker ha resurgido en las redes sociales gracias a TikTok, una red social que está reviviendo grandes vídeos y recuerdos que ya se encontraban en el olvido.

Dolph C. Volker es un biólogo que trabaja en el "Cheetah Experience Breeding Center" en Sudáfrica, un centro de rescate que protege a animales rescatados que no pueden volver a la naturaleza. Volker ha cuidado a estos guepardos desde que eran jóvenes, lo que le permite dormir junto a ellos con confianza. A pesar de que no duerme mucho debido a la inquietud de los guepardos, esta relación única es un testimonio de la convivencia entre humanos y vida silvestre.

Este centro no solo alberga especies en peligro de extinción sino que también permite el estudio de hábitos de varias especies, incluyendo guepardos, leones y leopardos. El guepardo es un felino único conocido por su velocidad, pero enfrenta un alto riesgo de extinción. La labor de lugares como este y conservacionistas como Dolph C. Volker son esenciales para la preservación de esta especie.