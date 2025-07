Narcos S. A: el cartel se profesionaliza desde Rabat y Dubái

El 'Messi del hachís', Jesús Pantoja o 'El Yeyo' son algunos de los ejemplos de los delincuentes que siguen manejando sus negocios desde Marruecos o Dubái. Para rentabilizar al máximo los beneficios de la droga han creado narco cooperativas. Diferentes estamentos que trabajan de forma autónoma sin un cliente fijo. Una circunstancia que busca entorpecer las investigaciones policiales mientras que de forma paralela aumentan las incautaciones de hachís en España, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN.

En el contexto del narcotráfico actual una frase toma aún más sentido: "Renovarse o morir". Los capos de la droga se la han marcado a fuego y buscan todo tipo de artimañas para evitar la actuación de la Justicia. La Policía Nacional ha detectado que estos individuos se van "reinventando" con nuevos métodos y rutas por la presión de sus agentes de la UDYCO Central.

Precisamente, uno de los grupos que más trabajo tienen en las últimas fechas es el especializado en cannábico. Esta semana los agentes de la Policía Nacional realizaron una de las mayores intervenciones de hachís que se recuerdan en nuestro país. Fue un chivatazo llegado desde Francia lo que puso sobre la pista a los investigadores.

Hablaba de una organización hispano-marroquí que llevaba tiempo introduciendo grandes cantidades de esta hachís a Europa pero no imaginaban que iba a llevarles hasta uno de los mayores alijos de la historia. Lo hacían desde Almería y el modus operandi más habitual eran camiones grandes tipo trailer cargados de fruta perecedera, un método muy habitual en las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas porque dificulta la permanencia en puerto para posibles controles más exhaustivos dado que la mercancía puede echarse a perder.

La Policía intercepta más de 15 toneladas de hachís en un camión con sandías que venía de Marruecos PN

Los investigadores lograron identificar el vehículo articulado y el puerto marroquí desde donde salían. Esta organización criminal utilizaba esta ruta de entrada en Europa a través de Almería, ya que existe un constante flujo de camiones con productos agrícolas que facilita el paso inadvertido de alijos. Estos se suelen acopiar en zonas rurales en las que existen almacenes o cortijos utilizados como puntos de descarga antes de reexpedir la droga.

Ya con el ojo puesto en esta organización, los investigadores vieron cómo el tráiler desembarcó en Almería y realizó varias maniobras (innecesarias) por toda la provincia para tratar de evitar seguimientos policiales. Pero no les sirvió de mucho. Una vez se metió el tráiler en una nave de un polígono industrial los agentes establecieron un operativo policial para la apertura del remolque, descubriendo varios palés con sandías tanto al principio como al final del mismo y, entre ellos, numerosos fardos de hachís de diferentes tamaños e inscripciones. También habían ocultado la droga en lo que parecían batatas pero estaban "rellenas" de hachís. En total los agentes se incautaron de más de 15 toneladas de hachís.

Esta droga es una de las grandes preocupaciones en la actualidad de la Policía Nacional. La Sección de Investigación de Cannábicos cuenta con casi una veintena de agentes divididos en tres grupos. Han detectado que el flujo de hachís procedente de África ha aumentado en los últimos tiempo, según detallan fuentes policiales a LA RAZÓN. Y es que las autoridades marroquíes han incrementado la presión sobre este tipo de drogas y eso ha generado la intranquilidad de los narcos que ven como pierden grandes cantidades.

El precio de la marihuana

Marruecos es el mayor productor de esta sustancia estupefaciente y España la puerta de entrada a Europa. Nada puede fallar con estas circunstancias sobre la mesa y solo la Policía Nacional y la Guardia Civil pueden impedir que se pierda el rastro de los alijos entre los países comunitarios. La colaboración de los agentes de la UDYCO Central con sus homólogos marroquíes es extraordinaria.

Esta vigilancia constante provoca que los narcos ya no puedan tener la mercancía guardada durante meses. Tienen que dar una salida rápida a sus productos y eso provoca errores. Una de las nuevas herramientas para combatirlo es un acuerdo que ha alcanzado la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) con Endesa para detectar estas plantaciones.

Uno de los grandes negocios para los narcos en nuestro país es la marihuana. Los delincuentes han percibido como se pueden lucrar con esta sustancia y ya no son solo los clanes los que instalan plantaciones. Cada vez más hay ciudadanos de Europa del Este que visitan nuestro país para hacer su particular agosto. Se instalan en zonas rurales y desde ahí manejan las actividades ilícitas.

Ocho detenidos en Almería y Torremolinos por alijar 15 toneladas de hachís entre sandías Carlos Barba Agencia EFE

¿Cuál es el motivo que se esconde detrás del negocio de la marihuana?. "Tiene un margen de beneficios extraordinario y las grandes organizaciones de Alemania, Francia y Suecia han puesto los ojos en esta actividad", detallan fuentes policiales. El kilo de esta sustancia que se recoge se vende en España por 1.800 euros envasado. Esta misma droga en Alemania alcanza un precio de 8.000 euros y en Suecia se abonan hasta 12.000 euros. Hay poca cantidad y es un "negocio boyante".

Otra de las grandes preocupaciones de las fuentes consultadas es el consumo interno de esta sustancia que es cada vez más frecuentada y aceptada socialmente por los jóvenes de nuestro país. No son capaces de imaginar los daños que pueden sufrir por esta práctica. Es barata y de fácil acceso. Quema los cerebros sin que se den cuenta. "Hay que intentar minimizar y frenar esto", alertan estas fuentes.

Las narco cooperativas

Si algo no cambia con el paso del tiempo es que los grandes capos de la droga ya no tienen que estar presentes en el Campo de Gibraltar para controlar sus negocios. "No tenemos ya estructuras piramidales en estas organizaciones. Trabajan como cooperativas donde se especializan en fases concretas", avisan estas fuentes.

Una de las capas de las bandas se dedican a tratar con los proveedores en Marruecos, otros al transporte y la logística, otros a los almacenes o las guarderías, otros a recogerlas y moverlas fuera de España. "Cada uno de ellos no conoce al resto por si se producen detenciones", aclaran.

Trabajan unos para otros sin saberlo y sin vinculaciones directas. De esta forma, personalidades de la droga como el 'Messi del hachís' y Jesús Pantoja pueden seguir moviendo sus negocios desde Marruecos o 'El Yeyo' desde Dubái. Eso sí, estos capos siguen moviéndose constantemente de un país a otro. La UDYCO Central espera desde lejos para que al mínimo error tengan que responder de sus actos.