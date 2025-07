TeamColdBrew: la tendencia de tomar café frío ya no es solo una moda, es un estilo de vida

Hay quien dice que el verano empieza cuando guardas el abrigo. Otros, cuando vuelves a poner hielo en los vasos. Pero para los verdaderos amantes del café, el cambio de estación se siente de otra forma: llega cuando cambias el espresso humeante por una lata bien fría de Cold Brew.

Hace años que el café frío dejó de ser una rareza para convertirse en un ritual urbano, moderno y plenamente integrado en nuestras rutinas. Ya no es solo una alternativa para combatir el calor: es un gesto, una elección consciente, un estilo de vida que encarna lo mejor del ritmo actual. Es rápido, funcional, sabroso y –muy importante– instagrameable. Porque en 2025, beber café frío no es simplemente refrescarse, es reafirmar quién eres y cómo eliges vivir.

El Cold Brew ha conquistado terrazas, oficinas, festivales, parques y hasta reuniones de Zoom. Su expansión global no es casualidad: tiene todo lo que queremos hoy. Una textura suave, un perfil aromático menos ácido y más redondo, una estética limpia y un toque de sofisticación que lo separa del simple "café con hielo". En otras palabras, es el café del verano, y también el del futuro.

Y no hablamos de cualquier café frío. Hablamos de bebidas pensadas para acompañar a una generación exigente, que quiere calidad, pero también comodidad; que no renuncia al sabor, pero exige que todo sea más fácil, más rápido y auténtico, como illy Cold Brew, el inconfundible sabor illy frío, en lata y listo para llevar.

illy Cold Brew Ready to Drink: el sabor italiano en versión fresca y portátil

La gama Ready to Drink de illy lleva el concepto de cold brew al siguiente nivel: café de alta calidad, 100% arábica, preparado para disfrutarse en frío y en cualquier momento del día. Tres recetas distintas que promueven tres maneras de vivir el café este verano.